Napoli, il dopo Sarri / Inzaghi o Giampaolo, chi si accomoderà sulla panchina azzurra l'anno prossimo?

Napoli, il dopo Sarri: Simone Inzaghi o Marco Giampaolo? Chi si accomoderà sulla panchina della squadra azzurra nella prossima stagione? Spuntano le prime ipotesi e si ragiona.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, il dopo Sarri - La Presse

Ci sono già i nomi dei possibili eredi di Maurizio Sarri al Napoli per la prossima stagione. Ormai da mesi si fa quello di Marco Giampaolo che alla Sampdoria sta facendo molto bene e che viene visto come un buon alterego proprio di Sarri per modo di vedere il calcio e di schierare la squadra in campo. Sarebbe perfetto anche per i calciatori che sono al momento presenti nella rosa, anche se i blucerchiati non vorrebbero lasciarlo partire. Il nome nuovo è quello di Simone Inzaghi che con la Lazio sta vivendo una stagione straordinaria. Pronto a scendere in Serie B alla Salernitana per lasciare spazio in biancoceleste a Marcelo Bielsa alla fine è rimasto, portando i biancocelesti alla finale di Coppa Italia e alla splendida vittoria della Supercoppa Italiana. Attenzione però perché proprio Simone Inzaghi è stato più volte accostato alla Juventus qualora Massimiliano Allegri decidesse davvero di lasciare per andare ad allenare il Paris Saint German.

AVVENTURA FINITA PER SARRI?

Comunque andrà alla fine Maurizio Sarri lascerà il Napoli, questa è la sensazione filtrata nelle ultime ore. Il tecnico infatti se dovesse vincere lo Scudetto potrebbe aver raggiunto l'apice della sua avventura in Campania, mentre se il titolo andasse alla Juventus riprovarci potrebbe essere molto difficile. Per questo l'ipotesi di vedere ancora Maurizio Sarri al Napoli sembra essere utopia, nonostante i tifosi in qualsiasi caso vorrebbero continuare con lui alla loro guida. Le voci di calciomercato si moltiplicano e anche i club interessati a Maurizio Sarri si stanno iniziando a fare avanti. Tra questi c'è l'Arsenal che a fine stagione potrebbe stravolgere la sua storia con l'addio di chi come Arsene Wenger guida i Gunners da 21 anni. Difficile pensare invece che Maurizio Sarri possa andare ad allenare un'altra squadra di Serie A, se dovesse lasciare Napoli, anche perché le panchine più importanti sono tutte occupate. L'unica possibilità aperta rimane quel Milan che potrebbe anche decidere di non puntare più su Gennaro Gattuso.

© Riproduzione Riservata.