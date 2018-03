Nazionale, Ranieri/ "Io ct dell'Italia? Nessuna chiamata, ma darei una chance a Mario Balotelli"

Nazionale, Ranieri: il tecnico sottolinea che nessuno l'ha chiamato come ct dell'Italia, ma spiega come sarebbe pronto a dare fiducia a Mario Balotelli ormai fuori da molto tempo.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Nazionale, Ranieri - La Presse

Claudio Ranieri sarà il nuovo ct della nazionale italiana? È difficile dirlo ora, ma il tecnico intervistato a Radio anch'io lo sport ha parlato anche di rosa e soprattutto di un giocatore, Mario Balotelli. Spiega: "In Francia Mario Balotelli fa la differenza, avrebbe bisogno almeno di una prova. Vedere se il ragazzo è maturato in tutto e per tutto questo sarebbe molto importante". Si passa poi a Marco Verratti: "Ha fatto vedere ottime cose in Francia. Io lo vedo centrale davanti alla difesa come l'aveva messo Zdenek Zeman nel Pescara. Bisognerebbe dargli la responsabilità in quel ruolo, vedere se riesce a sostenerne il peso specifico. I giovani vanno fatti crescere con calma, ma devono assumersi la responsabilità di portare la squadra in alto". È così che si delineano anche possibili soluzioni qualora davvero Claudio Ranieri prendesse il posto ora tenuto in caldo da Gigi Di Biagio.

"IO CT? NON MI HANNO CHIAMATO"

Tra i tanti nomi per il futuro da ct della nazionale italiana c'è anche quello di Claudio Ranieri, a maggio verrà dato il nome dell'erede di Giampiero Ventura anche se non c'è da escludere che possa essere proprio Gigi Di Biagio. L'allenatore del Nantes ha parlato a Radio anch'io lo sport, sottolineando: "Non mi sento né in corsa per la panchina della Nazionale, né tantomeno fuori. Nessuno al momento mi ha chiamato e comunque c'è da dire che ho un contratto con il Nantes. Se mi chiamano ci penso e poi ne parlerò con i dirigenti del mio club". Claudio Ranieri da grande uomo di sport vuole specificare anche quello che è il suo pensiero sul futuro di chi poi alla fine sarà il nuovo ct degli azzurri: "Bisognerà dare tempo per creare un nuovo gruppo al ct. Ci sono dei giovani molto interessanti, ma devono fare delle esperienze internazionali. E' prematuro giudicare la squadra in questo momento. Per ora mancano i supercampioni come quelli che hanno segnato la nostra storia da Riva a Boninsegna, da Totti a Baggio e Del Piero. Siamo in un'epoca in cui si vuole tutto e subito, ma non si deve avere fretta perché non è facile trovare il bandolo della matassa".

