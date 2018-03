Portogallo Olanda/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Portogallo Olanda, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole. Si gioca a Ginevra, è una sfida di lusso tra queste due nazionali

26 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Portogallo Olanda, amichevole (Foto LaPresse)

Portogallo Olanda si gioca alle ore 20:30 di lunedì 26 marzo: allo Stade de Genève seconda amichevole in pochi giorni per le due nazionali, che si ritrovano dunque in campo per una partita che è certamente di lusso considerando la storia e il blasone di entrambe. Tuttavia il periodo è diverso: il Portogallo è campione d’Europa in carica e, a parte questo, ha trovato parecchia continuità riuscendo a partecipare anche come protagonista alle fasi finali dei grandi tornei. L’Olanda invece attraversa una delle crisi più profonde nella sua storia: dopo aver mancato l’accesso agli Europei 2016, gli Orange sono rimasti fuori anche dalla fase finale dei Mondiali e dunque per la seconda volta consecutiva saranno davanti al televisore quando le altre nazionali si contenderanno un titolo importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Portogallo Olanda non sarà trasmessa in diretta tv: non è una delle amichevoli che fanno parte del palinsesto televisivo del nostro Paese, e dunque non sarà possibile seguirla nemmeno in diretta streaming video; per le informazioni utili su questa sfida potrete consultare i profili ufficiali che le due società mettono a disposizione sulle pagine dei social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Campione d’Europa, il Portogallo non può più nascondersi: magari ha vinto il titolo a sorpresa, magari lo ha fatto in un momento nel quale non faceva parte del lotto delle favorite, adesso però che ha messo il grande trofeo in bacheca deve onorare sempre e comunque gli impegni, a cominciare dai Mondiali. La nazionale lusitana poi è in un momento storico particolare: se una volta c’era la generazione d’oro e una serie di giocatori fantastici - che però non hanno vinto nulla - oggi il livello generale non è certamente così alto ma c’è un capofila che si chiama Cristiano Ronaldo e che è uno dei migliori due al mondo. Paradossalmente la vittoria degli Europei non si ascrive principalmente a lui, ma è indubbio che la sua presenza sia riuscita a far crescere tutto il movimento; l’Olanda non ha oggi uno Johann Cruijff che possa fare qualcosa di simile, ma la fortuna degli Orange è quella di aver sempre saputo produrre straordinari talenti generazione dopo generazione. Certo questo processo deve passare a volte attraverso annate con minore qualità e dunque risultati mediocri, ma non c’è da disperarsi: il lavoro sui vivai resta all’avanguardia, all’orizzonte si stanno affacciando ottimi prospetti e dunque questo periodo negativo può essere usato per ricostruire senza troppe pressioni. Starà ora a chi è ai vertici del calcio olandese provare a farlo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA

Predire le formazioni che scenderanno in campo a Ginevra è un rebus: davvero difficile stabilirlo perchè si tratta di un’amichevole, entrambe le nazionali hanno giocato pochi giorni fa e i due CT hanno compiti diversi. Possiamo comunque riassumere il concetto dicendo che il Portogallo si avvicina ai Mondiali e dunque ha bisogno di testare una formazione tipo e, allo stesso tempo, definire gli ultimi ballottaggi nella lista dei convocati. Fernando Santos deve innanzitutto valutare i suoi 23, dunque chi è in dubbio sarà molto probabilmente in campo perchè non sono tantissimi gli appuntamenti da qui alla partenza per la Russia; Ronald Koeman invece ha appena ereditato il posto di Commissario Tecnico dell’Olanda (da Dick Advocaat) e non ha un grande appuntamento che lo aspetti; sa di avere a disposizione tanti giovani che chiedono spazio, e il suo principale obiettivo sarà quello di formare la nuova generazione che andrà all’assalto della qualificazione agli Europei 2020. Un processo di transizione da gestire nel migliore dei modi, passando dall’epoca di Robben e Sneijder a quella di Justin Kluivert e Tonny Vilhena (solo per citarne due), senza dimenticarsi ovviamente di tutti gli altri, anche di chi come Wijnaldum o Depay ha già tante presenze nella nazionale orange e può diventare un leader.

© Riproduzione Riservata.