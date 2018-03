Probabili formazioni/ Italia Inghilterra: diretta tv, orario, le notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Inghilterra: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Si gioca a Wembley, per gli Azzurri secondo test con Gigi Di Biagio CT

26 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Inghilterra (Foto LaPresse)

Italia Inghilterra è la seconda amichevole che gli Azzurri giocano nel giro di pochi giorni: alle ore 21:00 (italiane) di martedì 27 marzo la nostra Nazionale affronta i Tre Leoni nell’epico stadio di Wembley. Siamo fuori casa, e questo potrebbe avere una certa incidenza; reduce dalla sconfitta di Manchester contro l’Argentina, l’Italia ha bisogno di certezze sapendo che questo non è un periodo facile da affrontare, perchè il nostro CT Gigi Di Biagio rimane un traghettatore e sta provando a rimettere in piedi un gruppo sfiduciato e senza troppe basi dal quale ripartire. Dall’altra parte, l’Inghilterra approccia gli ultimi mesi di preparazione al Mondiale sapendo di non poter fallire un altro grande torneo: sempre brillante nelle qualificazioni, questa nazionale si scioglie quando si gioca sul serio e ormai i tifosi chiedono a gran voce un titolo che manca da 52 anni, e che è anche stato l’unico mai vinto dal gruppo. Andiamo ora a vedere in che modo le due nazionali potrebbero schierarsi sul terreno di gioco di Wembley, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Inghilterra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Inghilterra, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa sulla televisione di stato e sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Uno, canale disponibile anche in alta definizione; ovviamente si potrà seguire l’amichevole degli Azzurri anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, accedendo al sito www.raiplay.it e poi selezionando il canale di riferimento dall’elenco di tutte le disponibilità offerte.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

I CAMBI DI DI BIAGIO

Chiaramente Gigi Di Biagio ha intenzione di operare qualche sostituzione rispetto alla sconfitta di venerdì; l’Italia che ne verrà fuori dovrebbe essere rivoluzionata, a cominciare dal portiere che sarà Gigio Donnarumma. Davanti a lui i centrali dovrebbero essere ancora una volta Bonucci e Rugani; cambieranno i terzini, perchè Zappacosta (o Darmian) e Spinazzola sono pronti a essere lanciati come titolari. A centrocampo c’è un dubbio: la condizione fisica di Verratti. Il giocatore del Psg potrebbe esser confermato come mezzala, ma se non dovesse essere al top la sensazione è che possa toccare nuovamente a Jorginho. In alternativa Cristante sarebbe il playmaker al centro della linea, quasi certo ad ogni modo l’utilizzo di Lorenzo Pellegrini ma non va dimenticata la soluzione Bonaventura, che permetterebbe in ogni caso di schierare una mediana del tutto nuova rispetto alla partita contro l’Argentina. In attacco il solo confermato potrebbe essere Lorenzo Insigne; in ogni caso uno tra lui e Federico Chiesa, perchè a destra sembra essere Candreva il destinatario della maglia. Al centro invece il nome della prima punta titolare uscirà dal ballottaggio tra Cutrone e Belotti, con Immobile che andrà a prendere fiato in panchina.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Anche l’Inghilterra dovrebbe cambiare rispetto a venerdì, quando ha battuto l’Olanda; tuttavia dovrebbe essere confermato il modulo con tre difensori, possibile la conferma di Stones e Joe Gomez con Eric Dier che con questo sistema potrebbe essere schierato sulla linea arretrata (come già successo con il Tottenham), questo vorrebbe dire mandare Kyle Walker nel suo ruolo naturale di terzino destro - avanzato a centrocampo - a sinistra invece Ashley Young si candida per una maglia. Al centro le soluzioni sono tante: potrebbe giocare Livermore che non è stato impiegato all’Amsterdam Arena, insieme a lui pronto ancora Henderson ma lo stesso Dier può avanzare il suo raggio d’azione fino alla mediana. Il tridente offensivo sarà modificato: dentro Vardy da prima punta, ai suoi lati possibile che Southgate voglia puntare su Lallana - all around che anche nel Liverpool ricopre diversi ruoli - e Dele Alli, attenzione però a Welbeck che sta vivendo un buon momento e potrebbe giocare sia come riferimento centrale (dunque in competizione con Vardy) che come esterno d’attacco. In porta potrebbe essere confermato Pickford se l’idea di Southgate sarà quella di dargli minuti e fiducia in vista di un Mondiale che potrebbe disputare da titolare, in vantaggio sul più esperto Joe Hart e su Butland.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Cristante, Verratti; Candreva, Belotti, Lo. Insigne

Allenatore: Luigi Di Biagio

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; E. Dier, Stones, J. Gomez; Walker, Livermore, Henderson, A. Young; Lallana, Vardy, Alli

Allenatore: Gareth Southgate

