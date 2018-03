Siracusa Reggina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siracusa Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del girone C di Serie C trasmesso in chiaro su RaiSport

26 marzo 2018 Stefano Belli

Il Siracusa sfida la Reggina (foto LaPresse)

Siracusa-Reggina, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà il programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Scontro molto importante tra due formazioni che hanno vissuto un turno infrasettimanale che ha portato soddisfazioni che mancavano da tempo. Vale per il Siracusa che con un secondo tempo di grande sostanza è riuscito ad espugnare il difficile campo di Pagani, mantenendosi dunque agganciato al quarto posto nella classifica del girone C di Serie C al fianco della Juve Stabia, seppur con una partita in più finora disputata rispetto alle Vespe dirette concorrenti per la quarta piazza.

Allo stadio De Simone arriverà una Reggina che ha ottenuto in casa una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando una Casertana che si era presentata in grande forma allo stadio Granillo, e che invece si è dovuta accontentare di lasciare i tre punti agli amaranto che hanno spezzato una lunga serie senza vittorie. Con questi tre punti i calabresi hanno distanziato di quattro punti l'Andria quartultima in classifica e la zona play out, facendo un passo avanti assolutamente importante rispetto a quelli che erano stati i deludenti risultati più recenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Siracusa Reggina sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro sul canale 57 (numero 557 in HD) di Raisport sul digitale terrestre, mentre la diretta streaming video via internet si potrà seguire collegandosi sul sito raisport.rai.it oppure abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA REGGINA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio De Simone di Siracusa. I padroni di casa siciliani scenderanno in campo con Tomei tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Turati, Giordano e Altobelli. La fascia destra sarà affidata a Liotti, mentre l'esterno laterale di sinistra sarà Parisi, con Palermo e Toscano chiamati a muoversi per vie centrali a centrocampo. Mancino e De Silvestro partiranno invece avanzati come trequartisti, di supporto sul fronte offensivo a Bernardo che sarà confermato come unica punta di ruolo degli aretusei. Risponderà la Reggina com Cucchietti estremo difensore e Laezza, il montenegrino Hadziosmanovic e Ferrani titolari nella difesa a tre. A centrocampo il brasiliano Mezavilla sarà affiancato per vie centrali da Giuffrida e Provenzano, mentre sulla corsia laterale di destra ci sarà spazio per Pasqualoni e sulla corsia laterale di sinistra partirà invece dal primo minuto Armeno. In attacco, spazio al tandem Sparacello-Bianchimano.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tattica del Siracusa cadrà su un 3-4-2-1, mentre la Reggina sceglierà come modulo di partenza un 3-5-2. Siciliani corsari nel match d'andata disputato allo stadio Granillo di Reggio Calabria, due a zero con reti di Bernardo e De Vito siglate entrambe nella prima mezz'ora. Pareggio uno a uno tra le due compagini nell'ultimo precedente disputato a Siracusa, vantaggio amaranto di Cane ma pari raggiunto dai siciliani prima dell'intervallo con Longoni. Siracusa vincente tre a due in casa il 18 ottobre 2015 nel match relativo al campionato di Serie D.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.00 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 3.80 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.

© Riproduzione Riservata.