Video/ Andria Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Andria Sicula Leonzio (risultatao finale 2-1): highlights e gol della partita nella 32^ giornata di Serie C. Federiciani avanti con le reti di Lattanzio e Tiritiello.

26 marzo 2018 Fabio Belli

Video Andria Sicula Leonzio (LaPresse)

Tre punti importantissimi ottenuti dall’Andria in chiave salvezza, in rimonta contro una Sicula Leonzio che ha ceduto nel finale, vedendosi ora sorpassata in zona play off dalla Casertana. La matricola siciliana ha confermato buona parte delle qualità fatte vedere in questo campionato con un ottimo avvio di gara, e il gol del vantaggio arrivato al 25’ su suggerimento di Arcidiacono (che poco prima era andato molto vicino alla segnatura) per Lescano, perfetta l’intesa tra i due in area di rigore. L’Andria accusa il colpo ma riesce a riorganizzarsi abbastanza velocemente, aumentando la pressione offensiva e trovando il pari un minuto prima dell’intervallo grazie a Lattanzio (che alla mezz’ora aveva colpito una traversa), che ha girato un cross dal versante sinistro del campo di Lancini, riequilibrando la situazione.

LA RIPRESA

Gol provvidenziale per l’Andria che ha potuto affrontare la ripresa senza il macigno dello svantaggio sulle spalle, mentre la Sicula Leonzio ha perso un po’ di brillantezza col passare dei minuti nel secondo tempo. Poche occasioni da gol con Arcidiacono che non ha rinunciato a provarci fino alla fine per gli ospiti, ma a pescare il jolly che vale la vittoria è stata l’Andria al 41’, con un perfetto inserimento in area di Tiritiello (al secondo gol consecutivo in campionato) che con grande scelta di tempo ha fatto irruzione in area, colpendo di testa senza lasciare scampo al portiere dei siciliani, Narciso. E’ il colpo del ko con l’Andria che compie un passo in avanti fondamentale verso la salvezza diretta.

