Video/ Casertana Lecce (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Casertana Lecce (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Ai rossoblu basta la rete di Turchetta a 45'.

26 marzo 2018 Fabio Belli

La capolista del girone C di Serie C cade per la terza volta nel corso di questa stagione: una rete di Turchetta in chiusura di primo tempo permette alla Casertana di battere il Lecce e riapre di fatto il campionato: per i salentini passano da sette a quattro i punti di vantaggio sulla coppia Trapani-Catania, ma con una partita disputata in più, con le inseguitrici che potrebbero dunque virtualmente portarsi a -1. I campani invece si inseriscono ufficialmente in zona play off, coronamento di una rimonta che aveva visto la Casertana partire dal fondo della classifica. Match equilibrato nel primo tempo, le occasioni da gol non sono state numerosissime ma il Lecce ha provato ad attaccare sfiorando il gol con Saraniti, ma lasciando anche spazi che la Salernitana è riuscita a sfruttare appena prima dell’intervallo.

IL SECONDO TEMPO

Turchetta ha realizzato il più classico dei gol dell’ex, andando a realizzare una grande azione personale, saltando Lepore e piazzando la sfera sul secondo palo alle spalle di Perucchini. Nella ripresa il Lecce prova a cambiare marcia, con l’ingresso di Di Piazza in particolare che rivitalizza un po’ il gioco offensivo della squadra di Fabio Liverani. Non arriva però la cosa indispensabile, il gol, con la Casertana brava a raffreddare il ritmo partita. Nel recupero palo di Meola per i padroni di casa, poi il giovane Persano sfiora un pari che sarebbe stato importantissimo anche a livello psicologico per il Lecce, ma che non arriva: l’1-0 finale rischia di diventare uno dei risultati più pesanti di questo campionato di Serie C.

