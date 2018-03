Video/ Catania Paganese (6-0): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Catania Paganese (risultato finale 6-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Calcio show in casa degli etnei, straripanti.

26 marzo 2018 Fabio Belli

Video Catania Paganese (LaPresse)

Il Catania vince in goleada contro la Paganese e festeggia anche e soprattutto per le notizie arrivate da Caserta, col Lecce battuto e di nuovo a quattro punti di distanza (ma virtualmente a un solo punto con gli etnei che hanno finora disputato rispetto ai salentini una partita in meno in campionato). Allo stadio Massimino non c’è stata storia, con i campani messi in crisi da subito, nonostante una partenza discreta e un paio di tentativi di Cesaretti sotto rete. Il vantaggio del Catania si concretizza al 12’, con Biagianti lesto a ribadire in rete su un’azione che aveva visto Blondett colpire la traversa. E’ il gol che sblocca i siciliani che trovano il raddoppio già al 25’ con Barisic, ben servito da Mazzarani che aveva rubato palla sulla trequarti avversaria.

L'INTERVALLO

Proprio Mazzarani prima dell’intervallo trova gloria personale andando a segnare la rete del tre a zero, servito da un pallone scodellato in area da Lodi e girato in rete al volo in bello stile. Un gran gol che di fatto chiude a metà partita la sfida, ma i rossoazzurri non sono sazi e anche nella ripresa vanno a segno tre volte. Al 17’ è Barisic a trovare la personale doppietta con conclusione di potenza scagliata da posizione defilata sulla destra. Quindi, nei 5’ finali colpiscono prima Curiale, sfruttando un errore del difensore avversario Piana, e poi il croato Bogdan con un facile tap-in su cross dalla sinistra, con la difesa della Paganese ormai in bambola. E i tifosi catanesi vedono di nuovo la prospettiva del salto diretto in Serie B.

© Riproduzione Riservata.