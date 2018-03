Video/ Cesena Perugia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Cesena Perugia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie B. Buonaiuto trova il pareggio per i grifoni al 70'.

26 marzo 2018 Stefano Belli

Video Cesena Perugia (LaPresse)

Al Manuzzi il Perugia cerca vanamente la sesta vittoria consecutiva che avrebbe consentito alla squadra di Roberto Breda di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano (le prime due) per la promozione diretta in Serie A, invece nell'ultimo posticipo della 32^ giornata di Serie B arriva solamente un pari per i grifoni che impattano 1-1 contro il Cesena. Il Perugia aggiunge così un altro punto al suo pallottoliere che gli consente di mantenersi saldamente in zona play-off, stesso discorso per la compagine di Castori che pur rimanendo in zona play-out (se il campionato finisse oggi disputerebbe il spareggio salvezza con il Brescia) rimane quattro lunghezze sopra il terzultimo posto occupato dalla Pro Vercelli. Un'occasione nitida per parte nella prima frazione, gli ospiti colpiscono la traversa con un calcio di punizione battuto da Diamanti, i padroni di casa sciupano una palla gol importante con Kupisz che non riesce a inquadrare lo specchio della porta da posizione ottimale. Il primo tempo va in archivio senza gol sebbene le due squadre non abbiano affatto rinunciato ad attaccare e a mettere sull'attenti i due portieri, Fulignati e Leali. L'equilibrio sul terreno di gioco resisterà per quasi un'ora, ci penserà Schiavone a romperlo con un calcio di punizione in apparenza innocuo ma che diventa fatale per i grifoni, complice la deviazione sfortunata di Magnani che beffa Leali dando una traiettoria imprevedibile al pallone che termina in rete. Il vantaggio del Cesena dura poco più di dieci minuti, Buonaiuto con una grande azione personale pareggia i conti battendo Fulignati. Nel finale il Perugia rischia comunque grosso con il palo accarezzato da Perticone che sugli sviluppi di una punizione spaventa la retroguardia avversaria. Nel finale si scatena Gustafson che prima cerca la porta in prima persona e poi serve Mustacchio che non prende bene la mira, nel recupero Buonaiuto non trova il gol dei tre punti solamente per il salvataggio di Scognamiglio che toglie le castagne dal fuoco a Fulignati ormai fuori causa. Venerdì prossimo le due squadre torneranno in campo per la 33^ giornata: alle ore 19.00 il Cesena farà visita al Novara, il Perugia ospiterà la Cremonese nel match delle ore 21.00.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara è intervenuto uno dei protagonisti della serata, Alessandro Diamanti: "Nel secondo tempo mi sentivo bene e non volevo uscire. È stata una partita difficile con un Cesena molto stretto tra le linee che non ci ha lasciato margini di manovra. Peccato per il risultato, potevamo fare meglio, il pareggio non ci soddisfa pienamente. Nella prima frazione non ci siamo espressi come volevamo per merito della bravura degli avversari, nella ripresa ci siamo compattati e potevamo vincere. L'allenatore fa le sue scelte, per quanto mi riguarda voglio continuare a rendermi utile alla squadra, lotteremo fino all'ultimo per un obiettivo importante e voglio dare il mio contributo. Il nostro scopo è vincere tutte le partite che ci rimangono da giocare, solo alla fine guarderemo la classifica per vedere dove saremo arrivati. Ho passato dei mesi molto difficili ma da grande professionista non ho mai smesso di lavorare e quando è arrivata la chiamata del Perugia mi sono fatto trovare pronto".

Le dichiarazioni di Roberto Breda, allenatore del Perugia, nel post-gara: "Alla fine conta il risultato, coi se e coi ma non si va da nessuna parte: abbiamo disputato una buona gara creando qualche occasione interessante e rischiando di prendere gol a nostra volta, il Cesena è una squadra pericolosa soprattutto sulle ripartenze. Andare in svantaggio e rimontare è comunque una nota positiva, mi accontento del punto, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto il suo dovere, per quanto riguarda la prestazione non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Diamanti ci teneva a far bene, ed è giusto che sia così, anche lui mi è piaciuto: lavora sodo e si sacrifica per la squadra. Sto lavorando a una soluzione per schierare contemporaneamente Diamanti, Cerri e Di Carmine, spero di riuscirci già nella prossima settimana".

Il commento di Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, ai microfoni di Sky Sport: "Grande gara, pareggio giusto, peccato essere stati rimontati. Non siamo riusciti ad approfittarne in contropiede, sull'1 a 0 stavamo controllando bene la gara e potevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol evitabile. Analizzando la prestazione a 360 gradi non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo rallentato una squadra che veniva da cinque vittorie di fila e che in questo momento forse esprime il miglior calcio della Serie B. Non è stato facile giocare senza Jallow e Laribi che sono i nostri due migliori marcatori ma le loro assenze non ci hanno impedito di disputare una buonissima partita in entrambe le fasi. La trattenuta di Dellafiore in area su Esposito? No comment anche se dalla panchina l'ho vista benissimo, peccato non ci sia il VAR".

