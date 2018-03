Video/ Cremonese Entella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Cremonese Entella (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita dello Zini. Continua il periodo buio dei grigiorossi, che si fanno battere in casa con rete di Gatto

Video Cremonese Entella, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

La Cremonese scivola in casa contro l’Entella perdendo 0-1. Decide il gol realizzato nel primo tempo da Gatto. In classifica i liguri agganciano il Novara al 16esimo posto, uscendo dalla zona play-out. I grigiorossi scendono invece all’undicesimo posto. Nel prossimo turno Entella – Palermo e Perugia – Cremonese.

SINTESI PRIMO TEMPO

Cremonese in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Ravaglia, linea difensiva composta da Cinaglia, Canini, Marconi e Garcia Tena. A centrocampo troviamo Arini, Cavion e Croce, tra le linee Castrovilli, in attacco Brighenti e Scappini. Aglietti replica con il 3-5-2. In porta Iacobucci, difesa composta da Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi. A centrocampo da destra verso sinistra De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi e Gatto. In avanti De Luca e La Mantia. Arbitra il signor Illuzzi. Ritmi blandi in avvio. L'Entella prova ad alzare il baricentro del gioco ma sono gli ospiti a passare in vantaggio sfruttando al meglio la prima, vera occasione del match. In contropiede, De Luca serve nello spazio Gatto, che si inseriesce bene in area ed infila Ravaglia per lo 0-1. Intervento duro di Benedetti che si becca il giallo. La Cremonese prova a rispondere. Ci prova Brighenti. Sugli sviluppi di un corner, palla al numero 9 della Cremonese che da spalle alla porta si coordina e calcia. Iacobucci ci mette la mano. Al 17esimo l'Entella sfiora il raddoppio. Gran lancio di Acampora dalle retrovie, palla su De Luca che in spaccata prova a colpire. Palla fuori. Garcia Tena scodella dentro dalla retrovie, Iacobucci si immola e blocca la sfera. La Cremonese prova ad alzare il pressing. Gran tiro dalla distanza di Castrovilli, risponde Iacobucci ma sulla ribattuta si avventa ancora Brighenti. Sempre Iacobucci tiene il pallone. Spunto di Ardizzone che sulla destra si divincola dalla marcutura, mette il cross sul primo palo ma Ravaglia blocca. Lancio lungo di Arini da centrocampo, palla in area su Scappini ma ci pensa Iacobucci che blocca. Palla in area per De Santis al 39esimo, controllo e conclusione in girata. Fuori. Altra chance prima dell'intervallo per Brighenti. L'attaccante si avventa su un pallone vagante nell'area della Cremonese, soluzione di controbalzo. Blocca Iacobucci.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Cinaglia alza la testa e prova l'apertura, ottimo lavoro di Ardizzone in chiusura. Intervento duro di Cavion, giallo per lui. I liguri trovano diversi calci d'angolo ma non riescono a concludere con pericolosità. Reazione grigiorossa. Arini da sinistra scodella in mezzo, Iacobucci in uscita si avventa sul pallone e blocca anticipando tutti. Scappini riceve in area, si allarga ma trova la marcatura stretta di Cinaglia che concede calcio d'angolo. Castrovilli riceve sulla sinistra e da posizione defilata prova la conclusione: fuori. Cambio per la Cremonese: fuori Arini, dentro Perrulli. Intervento duro di Marconi che si becca il giallo. Arriva un altro cambio per la Cremonese: fuori Scappini, dentro Camara. Non se le mandano a dire Ceccarelli e Perrulli dopo uno scontro di gioco, animi sempre tesi in campo. Perrulli scambia con Camara, conclusione dalla netta distanza che viene bloccata senza problemi da Iacobucci. Al 73esimo ci prova Croce. Lascia partire il destro dalla distanza, Iacobucci si distende e ci arriva. Cambio tra le fila dell'Entella: esce Ardizzone, dentro Icardi. Gatto prova l'accelerazione sulla sinistra, fa buona guardia Cinaglia che chiude. Altro cambio per l'Entella: fuori Gatto, dentro Currarino. Sostituzione anche per la Cremonese: dentro Juanito Gomez, fuori Cinaglia. Pochi spazi a disposizione dell'Entella, fa buon lavoro in fase di chiusura la Cremonese. Altra sostituzione per l'Entella: esce De Luca, dentro Aramu. Ci prova Juanito Gomez. Perrulli batte la punizione e scodella dentro, Gomez incorna di testa. Blocca Iacobucci. Crimi viene ammonito per perdita di tempo. L'arbitro allontana intanto Attilio Tesser. Troppe proteste da parte dell'allenatore della Cremonese che viene, di fatti, espulso. Al 94esimo i lombardi sfiorano il pari. Dalla sinistra spiove il cross, non ci arrivano Perrulli e Brighenti, sul pallone si avventa Canini che da solo e a due passi dalla porta scarica il tiro spedendo clamorosamente fuori.

