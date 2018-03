Video/ Monopoli Catanzaro (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Monopoli Catanzaro (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Giallorossi avanti con De Giorgi e Zanini.

26 marzo 2018 Stefano Belli

Video Monopoli Catanzaro (LaPresse)

Tre punti preziosi come l'ossigeno per il Catanzaro che sbanca il Veneziani rifilando un grosso dispiacere al Monopoli che perde di fronte al proprio pubblico. La formazione di Giuseppe Pancaro si aggiudica il match della 32^ giornata di Serie C girone C per 2 a 0 conquistando un successo molto importante che le consente di tenersi alla larga dalla zona play-out anche dopo la vittoria della Fidelis Andria che qualche ora prima aveva battuto la Sicula Leonzio. Primo tempo molto equilibrato con occasioni sia da una parte che dall'altra, i padroni di casa attaccano con Genchi che non riesce a concludere per l'ottima chiusura del portiere avversario Nordi che esce dai pali anticipando l'attaccante del Monopoli lanciato a rete; gli ospiti ci provano con Letizia che chiama al dovere Bardini. Prima dell'intervallo altro intervento decisivo di Nordi che toglie il pallone da sotto la traversa sul tentativo di Donnarumma, poco dopo Mercadante con un colpo di testa impegna nuovamente l'estremo difensore del Catanzaro che ancora una volta trova il modo di cavarsela.

LA RIPRESA

All'inizio della seconda frazione Pancaro indovina la mossa vincente gettando nella mischia De Giorgi che al primo pallone toccato gonfia la rete e rompe l'equilibrio sul terreno di gioco. I biancoverdi accusano il colpo e vengono trafitti per la seconda volta da Zanini che non lascia scampo a Bardini ammutolendo il Veneziani. Nell'ultima parte di gara i giocatori di Catanzaro amministrano il doppio vantaggio non concedendo spazi e occasioni agli avversari che solamente a ridosso del novantesimo sfiorano l'1-2 con Salvemini e Mangni che non prendono abbastanza bene la mira, Nordi si conferma tra i migliori in campo mantenendo la porta inviolata e il risultato al sicuro fino al triplice fischio del signor Cudini che allo scadere del 93' manda tutti sotto la doccia. Sabato prossimo si torna in campo per la 33^ giornata, il Monopoli farà visita al Rende, il Catanzaro ospiterà il Catania reduce dalla vittoria tennistica contro la Paganese.

