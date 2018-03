Video/ Palermo Carpi (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Palermo Carpi (4-0): highlights e gol della partita del Renzo Barbera. Coronado show: la tripletta del trequartista e la rete di La Gumina lanciano i rosanero contro gli emiliani

Video Palermo Carpi, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

Il Palermo sgretola il Carpi vincendo 4-0 al Barbera. Decidono l’incontro la tripletta di Coronado e il gol di La Gumina. In classifica i rosanero confermano il terzo posto raggiungendo quota 54 punti e portandosi a un punto di distanza dal Frosinone, seppur con una partita in meno. Il Carpi resta invece nono a 2 punti dalla zona play-off. Nel prossimo turno il Palermo va a Chiavari mentre gli emiliani ospitano la Ternana Unicusano.

SINTESI PRIMO TEMPO

Tedino schiera i rosanero con il 3-5-2. In porta Pomini, difesa composta da Dawidowicz, Rajkovic e Szyminski. A centrocampo da destra verso sinistra Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré e Rolando. In attacco Coronado e La Gumina. Modulo speculare scelto da Calabro. Tra i pali Colombi, in difesa Brosco, Capela e Ligi. A centrocampo da destra verso sinistra Pachonik, Verna, Mbaye, Garritano e Bittante. In avanti Sabbione e Nzola. Arbita il signor Ghersini di Genova. Possesso palla prolungato da parte dei padroni di casa, il Carpi attende nella propria metà campo. Ritmi bassi in questi primi minuti. Jajalo prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina direttamente sul fondo. Calcio di punizione sulla trequarti in favore degli uomini di Calabro, ma Garritano calcia troppo forte. Palla direttamente sul fondo. Al 17esimo il Palermo trova un rigore: sugli svilluppi di un corner Verna stende Jajalo in area, decisione solare. Dal dischetto Coronado non sbaglia firmando l'ottavo gol personale in stagione. Il Palermo preme di nuovo sull'acceleratore: la squadra di Tedino vuole mettere in cassaforte il match. Gran pallone di Jajalo in area, ma Ligi allontana in qualche modo. Gran chiusura del numero 14, che anticipa Coronado. Gran pallone recuperato da La Gumina, poi Jajalo lancia Coronado. Pachonik contiene il numero 10 e alleggerisce su Colombi. Nzola, dalla destra, appoggia per Sabbione: il numero 4 prova a piazzare il pallone, sfera che termina fuori dallo specchio della porta. La Gumina viene servito da Coronado, ma il numero 20 finisce in posizione di fuorigioco. Primo tiro verso lo specchio da parte del Carpi al 36esimo. Mbaye serve Garritano, che dal limite calcia: Pomini blocca in due tempi. Al 41esimo Verna prova a farsi perdonare per l'errore sul penalty ma sbaglia tutto non servendo Nzola tutto libero e decidendo di calciare forte ma centrale. E' senza dubbio lui il peggiore in campo di questo primo tempo. Nel finale Gnahorè va vicino all'eurogol. Colombi vola rifugiandosi in angolo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio, entrambi gli allenatori hanno riconfermato gli stessi 22 del primo tempo. Al 47esimo i rosanero raddoppiano sfruttando la prima occasione utile del secondo tempo. Jajalo si inventa una grandissima verticalizzazione per Rispoli, che alza la testa e serve sul secondo palo Coronado: il numero 10 arriva in scivolata e supera Colombi. Gelato il Carpi. Gli emiliani provano a reagire trovando un corner. Ligi va di testa, anticipando tutti: pallone che termina direttamente sul fondo. Calabro prova a scuotere i suoi. Arriva il primo cambio del match: in campo Melchiorri, esce Sabbione. Coronado si mette in proprio e calcia da lontanissimo, pallone che termina alto. Il Carpi prova ad alzare il proprio baricentro, ma il Palermo mantiene correttamente le distanze. Dopo una serie di rimpalli, Bittante prova a calciare. Pallone che termina direttamente in rimessa laterale. Al 68esimo il Palermo trova il 3-0. Rolando affonda sulla corsia sinistra e appoggia un gran pallone per La Gumina, che protegge la sfera e calcia sul primo palo arrotondando ulteriormente il risultato. Altro cambio in casa Carpi: Jelenic entra al campo, esce un inguardabile Verna. Brosco atterra La Gumina: cartellino giallo per il numero 23 del Carpi. La squadra di Tedino nel frattempo gestisce con sapienza. Primo cambio in casa Palermo: Jajalo esce, in campo Fiordilino. Al 77esimo i rosanero calano il poker. Coronado fa tutto da solo arrivando in zona tiro: conclusione a giro dal limite, pallone che beffa Colombi sul palo lontano. Ultimo cambio in casa Carpi: Saric entra in campo, esce Garritano. Secondo cambio anche in casa Palermo: La Gumina esce tra gli applausi, in campo Moreo. Nel finale Murawski becca il palo sfiorando il 5-0. Ultimo cambio in casa Palermo: Rolando esce tra gli applausi, in campo Fiore.

