Video/ Parma Foggia (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Parma Foggia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie B. Grande successo dei ducali, in rete con Calaio, Siligardi e Ceravolo.

26 marzo 2018 Michela Colombo

Video Parma Foggia (LaPresse)

E’ terminato sul 3-1 il lunch match tra Parma e Foggia, atteso al Tardini nella 32^ giornata della Serie B: a firmare il successo dei ducali ci hanno pensato Calaio, Siligardi e Ceravolo, mentre per i satanelli, in dieci dopo il rosso a Loiacono, solo Mazzeo è andato in gol. Leggendo qualche statistica vediamo che il Parma ha messo a suo vantaggio al temine della sfida il maggior possesso palla, fissato sul 52% oltre che 21 tiri di cui ben 11 indirizzati verso lo specchio avversario. A ciò aggiungiamo 7 corner, 8 fuorigioco, e solo 4 parte, con 381 passaggi totali. Per il Foggia invece i numeri ci raccontano del 48% del possesso palla, solo 12 tiri, di cui 5 verso la pota oltre che 29 punizioni 2 calci d’angolo: ricordiamo anche 395 passaggi totali e 8 parate. Dal punto di vista disciplina ricordiamo che il Parma ha meritato 3 cartellini gialli: 1 giallo e un rosso per il Foggia in questo turno della Serie B.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match tra Parma e Foggia, il tecnico dei ducali D’Aversa ha dichiarato in conferenza stampa: “Credo che per quanto riguarda il primo tempo, la partita la stavamo facendo noi in 11 contro 11. Stranamente dopo l'espulsione ci siamo un po' rilassati e quando abbiamo subito gol siamo andati in confusione. Ricordo una occasione in cui eravamo 3 vs 2 e siamo riusciti a dare loro il pallone. Siamo stati un po' ansiosi, mentalmente abbiamo lasciato qualcosa, ma siamo partiti bene, collezionando diverse situazioni. Analizzando tutto l'arco della partita, i cambi hanno fatto la differenza, inteso come i giocatori che sono entrati, indipendentemente dal sistema di gioco". Per il Foggia invece ha preso la parola l’allenatore Giovanni Stroppa, fermato dai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo commesso errori nei momenti importanti della partita, bisogna però dire che non era assolutamente facile giocare per 75 minuti con un uomo in meno, in trasferta. Nel finale i nostri avversari ci hanno schiacciato nella nostra area, la traversa di Kragl poteva cambiare la gara. Il Parma ha una grande rosa, lo dimostrano i cambi: quando inserisce quegli uomini, diventa dura per tutti”.

