Video/ Pescara Empoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Pescara Empoli (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita dello stadio Adriatico. I toscani vincono ancora con il diciottesimo gol in campionato di Alfredo Donnarumma

Video Pescara Empoli, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli vince 0-1 a Pescara nella 32^ giornata di Serie B. Decide il gol di Alfredo Donnarumma nel primo tempo e, in classifica, i toscani allungano ulteriormente sul Frosinone e confermano il vantaggio sul Palermo, avvicinandosi ancora di più alla promozione diretta: primo posto con 60 punti e sensazione di dominio che prosegue. Il Pescara resta al 14esimo posto con 37 punti. Nel prossimo turno di campionato Brescia – Pescara ed Empoli – Salernitana.

SINTESI PRIMO TEMPO

Epifani schiera il Pescara con il 3-5-2. In porta Fiorillo, retroguardia composta da Fornasier, Coda e Perrotta. A centrocampo da destra verso sinistra Balzano, Coulibaly, Brugman, Pepin e Crescenzi. In attacco Mancuso e Pettinari. L'Empoli risponde con il 4-3-1-2. Tra i pali Gabriel, in difesa Di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasqual. In mediana Bennacer, Castagnetti e Krunic. In attacco Traorè, alle spalle di Donnarumma e Caputo. Arbitra il signor Piccinini. Si parte forte. Traoré gioca in verticale per uno tra Caputo e Donnarumma. Coda chiude tutto e intercetta. Tegola per Andreazzoli in avvio di gara: si fa male Krunic. Su una ripartenza dell'Empoli, il numero 8 si ferma e s'accascia a terra. Castagnetti mette fuori per permettere al compagno di squadra di esser curato ma c'è poco da fare. Cambio obbligato: esce Krunic, entra Brighi. Si rende pericoloso il Pescara. Coulibaly serve in profondità Mancuso, che si defila un po' sulla destra. Il giocatore di proprietà della Juventus rientra sul mancino e prova a crossare morbido, non trovando però compagni. Al 13esimo arriva il primo vero tiro della partita. Donnarumma appoggia a Traoré, che calcia dal limite di prima intenzione. Blocca Fiorillo. Poco dopo gli ospiti passano in vantaggio. Brighi va al tiro dal limite trovando una deviazione che mette in moto Caputo che defilato deposita palla in area piccola trovano Donnarumma che tutto solo insacca. Empoli in vantaggio al 18esimo. Castagnetti vede lo scatto di Di Lorenzo sulla fascia destra. Crescenzi però chiude bene e non permette il controllo al terzino dell'Empoli: la sfera finisce sul fondo. Arriva il primo giallo della partita. Traoré entra in ritardo su Brugman e viene ammonito. Ci prova Caputo. Buona conclusione al volo dell'attaccante barese, che però non impensierisce più di tanto Fiorillo. Arriva il primo giallo anche in casa Pescara: Perrotta tocca da dietro Traoré e viene ammonito. Alla mezzora Coulibaly becca il palo. Machin riceve fuori area e fa partire un tiro-cross di destro. Non è impeccabile Gabriel, che respinge sui piedi di Coulibaly. Il tiro di quest'ultimo, debole, termina sul legno. Pettinari riesce ad aprire per Crescenzi. Il tiro di quest'ultimo viene però murato. Rigore per gli abruzzesi al 40esimo. Errore inspiegabile della difesa dell'Empoli, che manda praticamente Mancuso in porta. Davanti al portiere prova a dribblarlo, ma Gabriel lo stende: per l'arbitro rigore e giallo. Dal dischetto si presenta Pettinari che sbaglia completamente la soluzione calciando debole e angolando pochissimo. Gabriel blocca.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio all'intervallo per il Pescara: Gravillon prende il posto di Fornasier. Brugman apre il gioco su Balzano. Il suo cross arriva a Pettinari, che sbaglia lo stop e l'azione sfuma. Punizione dai venticinque metri per l'Empoli, posizione ideale per il mancino di Pasqual. Il tentativo dell'ex Fiorentina scavalca la barriera e termina di un nulla alto sopra la traversa. Al 53esimo i toscani sfiorano il raddoppio. Bennacer lancia in area Caputo, bravo a prendere posizione su Crescenzi. L'attaccante di Altamura esplode il sinistro da buona posizione, centrando solo l'esterno della rete. Sostituzione per il Pescara: fuori Pettinari, dentro Bunino. Brighi salta Gravillon, che lo sgambetta e commette il terzo fallo in dieci minuti: giallo per lui. Balzano interviene da dietro su Traoré e si becca il giallo. Apertura a sinistra per Pasqual. Cross tesissimo ed insidioso, ma Fiorillo è attento e respinge sul lato per mettere lontano. Sostituzione per il Pescara: Carraro prende il posto di Perrotta. Bunino scappa via sulla fascia destra, arriva sul fondo e crossa verso Brugman. Castagnetti però di testa spedisce in fallo laterale. Brugman va alla battuta di un calcio di punizione dal limite. Il suo tentativo colpisce la barriera ed esce fuori: sarà angolo. Machin interviene in ritardo su Bennacer e si becca il giallo. Al 74esimo Brugman spreca la chance per il pari. Balzano va al cross dalla fascia destra e Di Lorenzo sbaglia la chiusura in area, concedendo di fatto un rigore in movimento a Brugman. Il capitano del Pescara spara però alto. Sostituzione per l'Empoli: Brighi lascia il posto a Lollo. Donnarumma fa correre Di Lorenzo sulla fascia destra. Il terzino entra in area, ma poi si trascina la sfera oltre la linea di fondo. Sostituzione per l'Empoli: fuori Donnarumma, dentro Polvani. Coda viene ammonito nel finale per proteste

