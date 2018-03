Video/ Pordenone Reggiana (4-3): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Pordenone Reggiana (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 32^ giornata della Serie C. Ramarri al successo con la rete di De Agostini.

26 marzo 2018 Stefano Belli

Video Pordenone Reggiana (LaPresse)

Pordenone e Reggiana danno vita a uno spettacolo entusiasmante in quel del Bottecchia dove si è consumato il match valevole per la 32^ giornata di Serie C girone B: alla fine la spuntano i padroni di casa che si impongono per 4 a 3 mettendo fine alla striscia di risultati utili della Regia che arresta così la sua corsa veerso il secondo posto. È successo davvero di tutto nei novanta minuti, con le due squadre che rompono subito gli indugi e giocano a viso aperto sin dal fischio d'inizio, facendo chiaramente intendere che non hanno alcuna intenzione di accontentarsi del pareggio. L'equilibrio in campo dura appena 7 minuti, lo rompe Gerardi che porta in vantaggio i padroni di casa, gli ospiti non si demoralizzano e pareggiando immediatamente i conti con Cattaneo che successivamente sfiorerà la doppietta e servirà l'intervento di ben tre difensori avversari per fermarlo. Le giocate di Gerardi e Cattaneo da sole valgono il prezzo del biglietto, saranno proprio loro ad aggiornare nuovamente il tabellino tra il 25' e il 28': anche in questo caso il vantaggio del Pordenone dura pochissimo, prima dell'intervallo Ghiringhelli cerca il gol della domenica con una sforbiciata ma non inquadra il bersaglio.

LA RIPRESA

Nella ripresa sale in cattedra Zammarini che prima scalda i guantoni di Facchin e poi lo trafigge per il tris dei ramarri che nell'ultima mezz'ora giocano anche con un uomo in più: Ghiringhelli si fa cacciare per un fallo scriteriato proprio ai danni dell'autore del 3 a 2, l'arbitro De Angeli non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. L'inferiorità numerica non spegne assolutamente le velleità dei granata che sfiorano il 3-3 con Bastrini, in contropiede il Pordenone cerca il colpo di grazia con Nunzella che sbaglia un rigore in movimento, De Agostini invece mantiene il sangue freddo davanti alla porta e in mischia trova il poker che sembra mettere il punto esclamativo alla contesa. Invece nel recupero i giocatori del Pordenone si rilassano fin troppo e abbassano la guardia, Altinier ne approfitta per riaprire la partita e a tempo praticamente scaduto Mazzini esce male lasciando la porta sguarnita, per sua fortuna ci pensano i difensori della squadra di Rossitto a metterci una pezza e a salvare il risultato prima del triplice fischio del direttore di gara. Nel prossimo turno il Pordenone è atteso all'esame più ostico, quello contro la capolista Padova (reduce comunque da due pareggi nelle ultime due gare), il giorno di Pasquetta la Reggiana proverà a riscattarsi tra le mura amiche del Mapei Stadium dove ospiterà il Sudtirol.

