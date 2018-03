Video/ Pro Vercelli Avellino (0-0): gli highlights della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Pro Vercelli Avellino (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Serie B. Al Piola reti bianche tra due squadre che non possono essere contente dell'esito della sfida

Video Pro Vercelli Avellino, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

Finisce a reti inviolate il match disputato allo stadio “Silvio Piola” tra Pro Vercelli e Avellino, con i piemontesi che ai punti si fanno preferire ma non riescono a trovare la vittoria scaccia-crisi ai danni degli irpini, troppo dimessi e ai quali comunque il punticino non serve a molto. Andando ad analizzare le statistiche elaborate al termine dell’incontro, si nota come proprio i padroni di casa abbiano tenuto per più tempo il possesso palla (58% a 42% per gli uomini di Gianluca Grassadonia), scoccando molto più tiri (19 a 5), anche se solo 6 nello specchio della porta difesa da Lezzerini, laddove i ragazzi di Novellino una volta sola. Sostanzialmente simile il dato relativo ai calci d’angolo (5 a 3 per i bianconeri), spiccano soprattutto le 6 parate compiute dallo stesso Lezzerini per gli irpini contro l’unica di Pigliacelli, mentre c’è un vero e proprio divario a proposito dei passaggi effettuati: la Pro Vercelli ha un totale di 503 (anche se tale superiorità non sempre si è concretizzata in azioni pericolose) contro i soli 280 dell’Avellino, incapace di costruire autentiche trame offensive anche per via di una manovra fatta di tanta imprecisione e palloni persi sulla trequarti.

LE DICHIARAZIONI

Dopo lo 0-0 maturato tra le mura amiche contro l’Avellino, il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia (espulso dall’arbitro al 40’ del primo tempo) ha commentato la prestazione dei suoi, capaci di dominare ma non di trovare la rete decisiva: “Diventa difficile parlare della gara quando vedi la tua squadra che rientra negli spogliatoi a testa bassa” ha detto l’allenatore a proposito del dominio territoriale della sua squadra. “I miei ragazzi oggi hanno dato più di quello che avevano e non voglio aggiungere altro se non che continueremo a lottare” ha detto Grassadonia ai microfoni, spiegando che il pari con gli irpini può anche sembrare a caldo negativo ma l’Avellino “spezzava spesso il gioco e i loro calciatori erano sempre a terra” e concedendosi anche una frecciatina conclusiva: “Sull’episodio del rigore non dato a noi? Non sapevo che si potesse giocare anche a pallamano…”. Sull’altro fronte, dal momento che Walter Novellino (in silenzio stampa e in odore di esonero) ha deciso di non parlare, in mixed zone si è presentato il suo secondo, Eduardo Imbimbo: “Posso mettere la mano sul fuoco che la squadra dà il massimo, sempre" ha detto il vice di Novellino, spiegando che il match contro la Pro Vercelli è stato duro e augurando al suo collega Grassadonia di salvarsi: “Non era facile oggi su un campo come questo, ma siamo stati bravi a non subire reti. Ora speriamo di tirarci fuori subito dalle zone pericolose…” ha concluso Imbimbo.

