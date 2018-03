Video/ Ravenna Gubbio (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Ravenna Gubbio (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Ai romagnoli basta la rete di De Sena al 32'.

26 marzo 2018 Stefano Belli

Video Ravenna Gubbio (LaPresse)

Il Ravenna non si ferma più: quarta vittoria di fila per la squadra di Mauro Antonioli che grazie al successo di misura sul Gubbio si allontana ulteriormente dalla zona play-out, la salvezza diretta non è più un miraggio per i leoni giallorossi che fino a un mese fa navigavano nei bassifondi della classifica e oggi invece possono guardare al futuro con ottimismo e serenità. Non si può dire lo stesso per la squadra di Sandreani che dopo questo KO rimane al terzultimo posto nel girone B di Serie C, davanti solamente a Santarcangelo e Fano che hanno pareggiato nello scontro diretto. Al Ravenna è bastato il gol di De Sena alla mezz'ora del primo tempo per strappare i tre punti, la reazione degli ospiti non ha sortito gli effetti auspicati: a parte un tentativo dalla distanza di Bazzoffia il Gubbio non ha creato grossi pericoli dalle parti di Venturi.

IL SECONDO TEMPO

Anzi, nella seconda frazione di gioco i padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio ancora con De Sena che non ha potuto festeggiare la doppietta personale per la chiusura decisiva di Piccinni che gli ha sbarrato la strada verso la porta. In seguito Maistrello con un sinistro al volo ha chiamato al dovere l'estremo difensore avversario Volpe che con un gran colpo di reni si è salvato in corner, sugli sviluppi del quale Broso non è riuscito a trovare la deviazione vincente per questione di centimetri. Il Ravenna non trova il secondo gol ma legittima comunque i tre punti dimostrando che gli ultimi risultati positivi non sono frutto del caso, se questa striscia di vittorie fosse arrivata prima probabilmente i romagnoli avrebbero potuto lottare per obiettivi ben più nobili della salvezza che rimane comunque un traguardo di tutto rispetto per una squadra che lo scorso anno era nei dilettanti.

© Riproduzione Riservata.