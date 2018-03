Video/ Rende Trapani (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Rende Trapani (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Ai granata basta la rete di Paglirulo al 6'.

26 marzo 2018 Federico Giuliani

Video Rende Trapani (LaPresse)

Rende-Trapani finisce 1-0 per gli ospiti grazie al gol partita di Pagliarulo in avvio. Pronti, via. Il Trapani passa subito in vantaggio: al 6,' dagli sviluppi di un corner, il pallone arriva fuori area, dove Visconti mette in mezzo un traversone al bacio per il colpo di testa di Pagliarulo, che anticipa tutti e batte De Brasi. I ritmi sono alti, i padroni di casa accusano il colpo e rischiano di incassare la seconda rete. Al 13' doppia chance importante per i siciliani: De Brasi salva tutto su Polidori, quindi mette una pezza sul susseguente tentativo di Palumbo. Del Rende non c'è traccia, mentre il Trapani continua a spingere alla ricerca del 2-0. Al 19' Marras innesca Scarsella, che colpisce di testa senza però inquadrare il bersaglio grosso.

OCCASIONE GRANATA

Al 28' Trapani pericoloso con Evacuo: l'attaccante si libera in area per la conclusione ma De Brasi è superlativo nel respingere il tentativo avversario. Il Rende si fa notare per la prima volta al 38', colpendo una traversa con Marchio: l'esterno dei locali lascia partire un traversone che sta per beffare Furlan. Al 49' il Trapani va a un passo dal raddoppio: Marras parte da sinistra, evita Marchio con un tunnel e lascia partire un sinistro a giro che si stampa sulla traversa. Nell'ultimo quarto di gara i ritmi del match calano. Nonostante il giro di sostituzioni finali e i 6' di recupero, le due squadre praticamente smettono di affrontarsi, dato un terreno ai limiti della praticabilità a causa della pioggia insistente e fastidiosa.

