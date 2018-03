Video/ Ternana Frosinone (0-0): gli highlights della partita (Serie B 32^ giornata)

Poche emozioni e nessun gol allo stadio “Libero Liberati” di Terni, dove i padroni di casa della Ternana riescono a fermare il Frosinone lanciato nella corsa alla Serie A ma ottengono un punto che muove la classifica e poco più. Nel complesso, anzi, si può dire che la squadra allenata da Gigi De Canio avrebbe meritato di meglio, dato che i ragazzi di Moreno Longo sono "usciti" solo nel finale e, pur sfiorando il gol-beffa col neoentrato Matarese all’83’, non sono stati all'altezza della situazione. E le statistiche elaborate a fine partita sembrano confermare questa impressione: a livello di possesso palla, i rossoverdi non si sono fatti schiacciare (tranne che nelle battute conclusive del match) dai gialloblu, facendo registrare un discreto 45% a fronte del 55% degli ospiti. Il Frosinone ha però scoccato più tiri (15 a 7) anche se sono stati solo 6 quelli nello specchio della porta difesa da Sala contro i 3 di quella di Vigorito. Dove c’è stata una più marcata superiorità dei ciociari è nel numero dei corner (8 a 5) e nel minor numero di parate che ha dovuto effettuare il loro portiere (3 a fronte delle 6 del suo dirimpettaio). Infine, complice anche l’abbassamento del baricentro nel finale e la paura di perdere, la Ternana ha finito per totalizzare complessivamente 280 passaggi contro i ben 406 degli ospiti che però non hanno saputo concretizzare il proprio giro palla e fare breccia nella difesa umbra.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara che la sua Ternana ha pareggiato per 0-0 contro il più quotato Frosinone, Gigi De Canio è apparso moderatamente soddisfatto in sala stampa e ha parlato di una gara equilibrata: “Sia noi che loro abbiamo cercato di vincere e solo nel secondo tempo hanno avuto il pallino del gioco in virtù del tasso tecnico superiore” ha detto il tecnico lucano, ricordando comunque che per lui non si tratta di due punti persi. “Questo pareggio fa comunque morale e classifica, e poi nel primo tempo c’è stato qualche episodio che ci ha fatto recriminare” ha aggiunto De Canio, precisando che forse alla sua squadra è mancata la “lucidità negli ultimi metri”. Di tutt’altro umore è apparso invece in mixed zone Moreno Longo: il tecnico del Frosinone si è detto deluso per un pareggio che fa perdere contatto dalla capolista Empoli, ricordando anche i tanti punti persi nell’ultimo periodo: “Dobbiamo accettare la contestazione della nostra tifoseria, ma mi sento di dire che non siamo mancati sotto il punto di vista dell’impegno”. Inoltre, Longo ha spiegato che al momento l’unica ricetta per riprendere l’abitudine a vincere è il lavoro: “Se alla fine poi Palermo ed Empoli faranno meglio di noi, allora dovremo ritagliarci uno spazio nei play-off ma è importante che non aleggino spettri o paure dell’anno scorso (quando i ciociari furono eliminati a sorpresa dal Carpi, NdR)”.

