Video/ Venezia Cittadella (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Venezia Cittadella (risultato finale 2-1): gli higlights e i gol della partita di Serie B. Il derby veneto è dei lagunari: decidono Litteri e Geijo, inutile la rete di Arrighini

26 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Venezia Cittadella, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia supera per 2 a 1 il Cittadella. Primo tempo decisamente movimentato grazie ai due pali colpiti rispettivamente da Garofalo al 17' da un lato e da Strizzolo al 27' dall'altro, seguiti dalla rete del vantaggio di Litteri per i padroni di casa al 29', siglata su suggerimento di Geijo. A ridosso dell'intervallo gli ospiti si salvano per merito del loro portiere Alfonso, capace di parare il calcio di rigore di Bentivoglio al 45', concesso per fallo di Settembrini su Pinato. Nel secondo tempo le squadre si rispondono colpo su colpo ed i granata trovano il pareggio al 63' con Arrighini, servito da Schenetti, vedendosi pure annullare per un fallo il possibile raddoppio di Scaglia al 65'. Ci pensa Geijo a risolvere definitivamente la situazione in favore dei lagunari al 73', capitalizzando il lancio di Falzerano. Nel finale c'è spazio pure per l'espulsione del tecnico arancioneroverde Inzaghi, allontanato per proteste. I 3 punti conquistati permettono al Venezia di raggiungere quota 49, accorciando proprio sui diretti rivali di giornata del Cittadella, rimasti fermi con 50 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie B, a cominciare dal possesso leggermente favorevole al Cittadella con il 54%, emerge abbastanza chiaramente come la sfida sia stata sostanzialmente in equilibrio per quasi tutto l'arco della sua durata. Gli ospiti hanno giocato più palloni rispetto ai padroni di casa guardando al 473 a 397 nei passaggi ma sono stati meno cinici in fase offensiva, dove i leoni alati la spuntano 6 a 5 per conclusioni nello specchio della porta, 10 a 11 i tiri totali. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Venezia è stata la squadra più fallosa in campo a causa dei 20 interventi irregolari contro i 17 del Cittadella, e l'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo rispettivamente Nicolas Frey e Modolo dal lato dei padroni di casa, il solo portiere Alfonso per quanto riguarda gli ospiti.

