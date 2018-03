CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE, NUOVE REGOLE/ Quarta sostituzione, orari e liste Uefa: tutte le novità

Champions League ed Europa League, nuove regole: dalla quarta sostituzione nei supplementari fino ai nuovi orari. Via le limitazioni nella composizione delle liste Uefa: tutte le novità

Novità importanti in arrivo nel mondo del calcio dopo la riunione del Comitato Esecutivo Uefa svoltasi a Bratislava nel mese di febbraio e in seguito alle decisioni prese il 3 marzo scorso a Zurigo dai legislatori del calcio, cioè l'International Football Association Board (Ifab). Quelle che riguardano un aspetto del gioco introducono la possibilità di giocarsi una quarta sostituzione quando un match di Champions o Europa League si trascina fino ai tempi supplementari. In quel caso gli allenatori potranno effettuare un cambio aggiuntivo rispetto alle classiche tre sostituzioni consentite fin qui dal regolamento. A partire dalla stagione 2018/2019 cambieranno anche gli orari delle partite di Champions League: dimentichiamoci l'ormai canonico fischio d'inizio alle ore 20:25. Il via ai match verrà spostato in avanti di un quarto d'ora, ovvero alle 21. Durante ogni giornata della fase a gironi, però, due partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18.55.

LE LISTE UEFA

Ma le novità decise dalla Uefa sono ben lungi dall'essere finite. Una delle principali riguarda la composizione delle liste per le competizioni europee. Dall'anno prossimo avranno meno gatte da pelare anche i dirigenti in fase di calciomercato. In questo senso il comunicato giunto da Nyon è molto chiaro:"Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di Champions League ed Europa League, un singolo club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione". Cosa significa? Che un giocatore che ha giocato fino a gennaio in una competizione internazionale per una squadra, nel caso in cui venga acquistato da un altro club, potrà essere impiegato senza alcun problema anche dalla nuova società. Compito facilitato anche per gli allenatori, soprattutto nel caso in cui riescano ad arrivare in finale: per l'ultimo atto di Champions League, Europa League e Supercoppa Uefa, potranno essere inseriti nella distinta di gara fino a 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite). Una novità che si tradurrà nella possibilità di portare in panchina 12 sostituti invece dei classici sette, consentendo così agli allenatori una maggiore elasticità nella gestione della squadra per la partita più attesa e importante dell'anno. Ultima chicca quella che riguarderà la possibilità di indossare un distintivo sulla manica della maglia per le squadre che hanno vinto l'Europa League tre volte consecutive o per un minimo di cinque volte. Fino ad ora l'unica squadra con questi requisiti è per ora il Siviglia, che ha vinto la competizione cinque volte (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

