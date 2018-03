COCAINA, NICOLA BERTI DENUNCIATO PER FAVOREGGIAMENTO/ Traffico e consumo di droga: "scarsa collaborazione"

Cocaina, Nicola Berti denunciato per favoreggiamento: l'ex calciatore dell'Inter è stato coinvolto marginalmente in un'inchiesta su traffico e consumo di droga ma gli inquirenti...

Nicola Berti (foto da Facebook)

Nicola Berti denunciato per favoreggiamento. Una notizia che suscita sopresa non soltanto tra i tifosi dell'Inter ma in tutti gli appassionati di calcio. Ma cos'è successo all'ex calciatore dell'Inter? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, seppur marginalmente, Berti è stato coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina. A coordinare le indagini è stato il sostituto procuratore Matteo Centini, che proprio nella mattinata di oggi, martedì 27 marzo, ha dato il via libera ad un'operazione che ha portato ad otto arresti e quattro denunce, fra cui appunto quella di Nicola Berti. L'ex giocatore dell'inter e della Nazionale vive da ormai una ventina d'anni a Piacenza (è originario di Salsomaggiore Terme). Ma in cosa si è tradotto il suo coinvolgimento nell'inchiesta? Cerchiamo di capirlo.

LA SCARSA COLLABORAZIONE NELLE INDAGINI

L'accusa che viene mossa a Nicola Berti dalla Procura di Piacenza nell'ambito dell'inchiesta riguardante il traffico e il consumo di droga è quella di favoreggiamento. Questo perché come riporta La Gazzetta dello Sport, a detta degli inquirenti, Berti avrebbe fornito una "scarsa collaborazione" nello sviluppo delle indagini. A quanto emerge, dunque, l'ex interista avrebbe saputo più di quanto ha detto, ma bisogna sottolineare come il suo ruolo nell'inchiesta sia assolutamente marginale. Non c'è infatti alcun elemento che lasci ipotizzare che Berti sia coinvolto direttamente nello spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda gli otto fermati, si tratta in parte di piacentini, in parte di stranieri e in parte di altri cittadini italiani residenti in altre città. Ulteriori particolari sulle indagini verranno forniti senza dubbio dagli stessi inquirenti nelle prossime ore.

