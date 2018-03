Capello, addio al Jiangsu Suning/ Chiesta la risoluzione del contratto: pronto per il ruolo di ct dell’Italia?

Capello, addio al Jiangsu Suning: chiesta la risoluzione del contratto: il tecnico italiano a breve terminerà la sua esperienza alla guida del club cinese di proprietà “nerazzurra”

Fabio Capello, tecnico Jiangsu

Sta per concludersi l’esperienza in Cina di Fabio Capello. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da più media sportivi, il tecnico italiano avrebbe chiesto alla dirigenza del Jiangsu, club che allena tutt’ora, e il cui proprietario è Suning, lo stesso dell’Inter, la risoluzione del proprio contratto. Una decisione maturata in seguito ai rapporti ormai logori fra lo stesso allenatore e la dirigenza cinese, visti anche i risultati non proprio eccelsi degli ultimi giorni. Attualmente il campionato cinese è in pausa per le varie amichevoli internazionali, ma nelle prime tre giornate la sua squadra aveva totalizzato la miseria di tre punti, (una vittoria e due sconfitte) anche se con l’assenza di Boakye e Ramires, i due principali giocatori della rosa. Capello era stato scelto a inizio stagione da Walter Sabatini, il direttore dell’area tecnica Suning, firmando un contratto a scadenza 31 dicembre 2018, da 10 milioni di euro netti a stagione.

LA VERSIONE DEI MEDIA CINESI

A questo punto si attende solo l’ufficializzazione del divorzio, anche se, secondo la stampa cinese, la situazione è leggermente diversa: sembra infatti che Capello sia stato direttamente esonerato proprio per via delle due capitolazioni in serie fra cui il recente 4-1 sul campo del Chongqing Lifan. Pare che il Jiangsu Suning abbia già individuato il sostituto di Don Fabio, e si tratterebbe di Cosmin Olaroiu, tecnico di origini rumene. Tra l’altro nello staff di Capello, vi sono altri due italiani, leggasi Christian Brocchi e Gianluca Zambrotta, ex pilastri di Juventus, Milan e della nazionale italiana. A questo punto resta da capire se il tecnico friulano possa rientrare o meno nel toto-allenatori per la nazionale italiana. Il 71enne di San Canzian d’Isonzio aveva dichiarato di voler ritirarsi dalle scene dopo l’avventura cinese, ma è logico che allenare gli azzurri fa gola a tutti.

