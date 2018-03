Cristiano Ronaldo, bacio sulla bocca in Portogallo-Olanda/ Video, invasione di campo di un ragazzo e pazzia

Cristiano Ronaldo, bacio sulla bocca in Portogallo-Olanda: video, invasione di campo di un ragazzo e pazzia. E’ successo durante l’amichevole di ieri sera in quel di Ginevra

Il bacio dell'invasore a Cristiano Ronaldo - Youtube

Curioso episodio avvenuto ieri sera, in occasione della sfida amichevole fra la nazionale portoghese, e quella olandese. Prima del calcio di inizio, un fan è entrato nel rettangolo di gioco, correndo ad abbracciare il Pallone d’Oro della nazionale lusitana, Cristiano Ronaldo. Il ragazzo ha però esagerato, visto che dopo l’abraccio ha regalato un bacio a CR7, sfiorando la bocca dello stesso asso di proprietà del Real Madrid. Dopo il siparietto, immortalato con tanto di selfie, un altro supporter ha invaso il campo, andando a complimentarsi sempre con il gioiello del Portogallo, e un altro ancora, prima che la sicurezza sia riuscita a bloccare tutti gli invasori e a far partire il match. Una serata decisamente storta quella di Cristiano Ronaldo & company, non soltanto per il bacio inatteso, quanto per la prestazione della squadra in generale, che ricordiamo, è campione d’Europa in carica, nonché una delle più accreditate per la vittoria del mondiale della prossima estate in Russia.

UNA PROVA DISASTROSA PER IL PORTOGALLO

A Ginevra è infatti terminata con il risultato di tre reti a zero in favore degli olandesi (tra l’altro, neanche qualificati ai Mondiali), grazie alle reti tutte siglate nel primo tempo, firmate da Depay, Babel e Van Dijk. Molto male la squadra lusitana, in particolare nel suo reparto più arretrato, autore di troppe sviste tenendo conto che gli orange avrebbero potuto chiudere con un bilancio ancora più positivo. In campo vi erano anche gli “italiani”, Mario Rui (di proprietà del Napoli), e Cancelo (in prestito all’Inter e di proprietà del Valencia), e quest’ultimo si è fatto espellere a mezz’ora dalla fine per doppia ammonizione. Una prova quindi decisamente sottotono per la squadra di Cristiano Ronaldo, anche se spesso e volentieri, a fare la differenza in queste gare, sono le motivazioni, e senza dubbio ieri sera ne avevano di più gli olandesi. Clicca qui per il video del bacio fra l’invasore di campo e CR7

