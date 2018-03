Germania Brasile/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Germania Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Amichevole di lusso all'Olympiastadion di Berlino tra le due squadre

27 marzo 2018

Diretta Germania Brasile, amichevole (Foto LaPresse)

Germania Brasile va in scena con calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 27 marzo: il teatro della sfida è l’Olympiastadion di Berlino, che rimane stadio nazionale dei tedeschi e che ospiterà una partita davvero entusiasmante, anche se il contesto è solo quello di un’amichevole. Entrambe però preparano il Mondiale: per la Germania si tratta di difendere il titolo ottenuto quattro anni fa e provare a diventare la prima nazionale dal 1962 a mettere le mani su due Coppe del Mondo consecutive, per il Brasile ovviamente di vendicare l’umiliazione subita in casa proprio dalla nazionale tedesca, una delle più sofferte nella storia non solo dei verdeoro ma di tutto il calcio. Dunque, i temi ci sono e anche una partita nella quale il risultato conta il giusto si preannuncia come infuocata: la speranza ovviamente è che le aspettative siano poi ripagate sul terreno di gioco, ma c’è da scommettere che entrambe le squadre onoreranno l’impegno al massimo delle loro possibilità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Germania Brasile non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa entusiasmante amichevole; informazioni utili arriveranno però, riguardo le due nazionali in campo a Berlino, sia sul sito della federazione internazionale (indirizzo www.fifa.com) che dagli account ufficiali che le due federazioni, quella tedesca e quella brasiliana, mettono a disposizione sulle proprie pagine dei social network, in particolare Twitter dove gli indirizzi da cercare sono @DFB_Team per la Germania e @CBF_Futebol per il Brasile.

IL CONTESTO

Il Mineirazo fa da sfondo all’amichevole: per il Brasile quel giorno di luglio 2014 rimarrà scolpito nella pietra come una grande onta, che probabilmente non potrà più essere cancellata. E’ chiaro però che non sia solo questo il contesto nel quale si gioca a Berlino: Germania e Brasile sono le due delle nazionali più vincenti nella storia del calcio, hanno un totale di nove Mondiali in bacheca e questo senza considerare i trofei che hanno vinto nel rispettivo continente. E’ idealmente una sfida per la supremazia del globo, se volessimo dare all’amichevole un tono epico e definitivo; in realtà non è così, ma è indubbio che nell’immaginario collettivo tedeschi e brasiliani rappresentino le due squadre da prendere a esempio. In più possono anche essere viste come due diverse concezioni di vivere il calcio: da una parte il pragmatismo, la solidità mentale e i muscoli della Germania, dall’altra il calcio bailado e la fantasia al potere del Brasile. Anche in questo caso non si può generalizzare fino in fondo ma l’immagine ci può stare, e allora vedremo questa sera chi avrà la meglio.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA BRASILE

Le formazioni chiaramente sono un rebus, ma possiamo ipotizzarle: nella Germania per esempio potrebbe esserci Leno in porta con Kimmich ancora a destra e Plattenhardt a sinistra, al centro invece una coppia formata da Sule e Rudiger. In mediana non vedremo Khedira uscito malconcio contro la Spagna: spazio a Gundogan, da vedere se Goretzka invece prenderà il posto di Toni Kroos. Per quanto riguarda il reparto offensivo, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Wagner e Mario Gomez si contendono il ruolo di prima punta, ai lati Leroy Sané e Stindl sono favoriti ma attenzione anche a Brandt, in ogni caso sono tante le scelte a disposizione di Joachim Loew. Cambierà anche Tite: Ederson si prepara a prendere il posto di Alisson tra i pali, con Fagner e Ismaily che possono giocare sugli esterni. Al centro Marquinhos per Thiago Silva, con Miranda che può essere sostituito da Pedro Geromel; ampio il ventaglio delle scelte a centrocampo, puntiamo su Renato Augusto e Fernandinho con Coutinho che potrebbe essere riproposto come mezzala. Davanti invece giocherà William José, ma ai suoi lati sono pronti Roberto Firmino e Taison. In questo modo sarebbe un Brasile rivoluzionato rispetto al 3-0 contro la Russia: staremo a vedere.

QUOTE E PRONOSTICO

Chi è favorito a Berlino? Difficile dirlo: secondo l’agenzia di scommesse Snai sono comunque i padroni di casa. La quota per il segno 1, che identifica la vittoria della nazionale tedesca, vale infatti 2,40 contro il 2,85 che accompagna il segno 2 da giocare per l’affermazione del Brasile. Siamo comunque a quote piuttosto in equilibrio, segno di un’amichevole che sarà incerta; potrete anche giocare il segno X per il pareggio, questa è l’eventualità che per la Snai paga di più perchè, se effettivamente non dovessero esserci vincitori, il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

