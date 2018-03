Italia Inghilterra/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Italia Inghilterra: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli Azzurri scendono in campo a Wembley per la seconda amichevole del mese di marzo

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Inghilterra, amichevole (Foto LaPresse)

Italia Inghilterra si gioca alle ore 21:00 italiane di martedì 27 marzo: siamo nel tempio di Wembley (a Londra) per la seconda amichevole che queste due nazionali giocano nel giro di pochi giorni. Il contesto è di fatto lo stesso che la nostra Nazionale ha già vissuto venerdì: l’avversaria, una delle più competitive a livello internazionale, ha iniziato la sua preparazione in vista dei Mondiali che giocherà in estate, mentre noi proseguiamo nel nostro cammino di crescita e ricostruzione avendo però un obiettivo fissato più in avanti, cioè quando inizieranno le qualificazioni agli Europei 2020 che non potremo fallire. Intanto però proviamo a confrontarci contro avversarie di livello assoluto: la nostalgia e la delusione per non poter volare in Russia chiaramente ci sono, ma dobbiamo fare di necessità virtù e guardare soltanto a noi stessi, tenendo conto del fatto che in questo momento i risultati che maturano da queste partite sono l’ultimo dei problemi, e che bisogna guardare a ben altro.

ITALIA INGHILTERRA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, appuntamento classico per tutte le partite della nostra Nazionale: come di consueto il canale di riferimento è Rai Uno - disponibile anche in alta definizione - e per chi non avesse a disposizione un televisore sarà possibile assistere all’amichevole di Wembley anche in diretta streaming video, vale a dire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Basterà visitare il sito www.raiplay.it; ricordiamo anche che sull’account Twitter ufficiale della Federazione italiana, @Vivo_Azzurro, troverete informazioni utili sulla sfida e sullo stato di forma della nostra Nazionale.

ITALIA INGHILTERRA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

L’Italia ha un problema offensivo in questo momento, e lo ha fatto vedere anche contro l’Argentina: fatica nel costruire azioni da gol e fatica nell’andare a rete. Gigi Di Biagio sarà anche CT ad interim, ma giustamente sta prendendo l’incarico come se dovesse essere lui a condurci ai prossimi grandi appuntamenti; potrebbe essere anche così, ma in attesa di nominare ufficialmente la prossima guida l’Italia ha bisogno di ritrovare le proprie certezze, che significa innanzitutto individuare nuovi giocatori da inserire in un gruppo che ha perso alcuni veterani ma che certamente riparte da giocatori di sicuro affidamento, che possono far parte della rosa ancora per molto tempo e che certamente daranno una mano.

La parola d’ordine comunque deve essere ricostruzione, anche accettando scelte dolorose o in controtendenza con il passato recente; un processo che l’Inghilterra ha iniziato già qualche anno fa, tanto che Europei 2012 e Mondiali 2014 erano sostanzialmente dei banchi di prova per testare una generazione di giovani di talento che adesso sembra poter fare strada. Il problema del tre leoni è sempre lo stesso: le nazionali competitive l’Inghilterra le ha sempre avute e in certi casi si diceva anche che potessero mettere dei titoli in bacheca, ma quando poi si fa sul serio manca qualcosa per arrivare in fondo. Se sarà così anche il Mondiale 2018 lo vedremo, ma questo gruppo certamente ha del potenziale tutto da esplorare.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

L’Italia dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a venerdì: a cominciare dal portiere, che sarà Gigio Donnarumma e che sarà supportato da una linea difensiva nella quale potrebbero giocare ancora Bonucci e Rugani e con Zappacosta e Darmian che sono invece in vantaggio per occupare le corsie laterali, anche perchè Spinazzola per un problema al ginocchio ha lasciato il ritiro. Potrebbe arrivare l’esordio di Gian Marco Ferrari nel secondo tempo, ma c’è anche una timida opzione per la sua titolarità da subito; a centrocampo sicuro Lorenzo Pellegrini e con lui Cristante, il terzo giocatore potrebbe essere Jorginho oppure Verratti e, a seconda di chi sarà, cambierà anche il playmaker davanti alla difesa. Davanti invece spazio a Candreva e a uno tra Belotti e Cutrone, sulla sinistra Lorenzo Insigne si gioca la maglia con Federico Chiesa a meno di sorprese dell’ultima ora.

Più difficile capire come si schiererà l’Inghilterra, ma anche qui possiamo ipotizzare dei cambi dopo l’Olanda: in porta sempre Pickford, ma con Eric Dier che in difesa prende posto al fianco di Stones e Joe Gomez senza dimenticarsi di Maguire, che potrebbe partire dall’inizio. Walker ed Ashley Young sulle corsie, con Henderson che potrebbe essere confermato al centro ma questa volta insieme a Livermore; la prima punta potrebbe essere Vardy, con lui nello schieramento offensivo Lallana e Dele Alli vanno per la maggiore e, in presenza del talento del Tottenham, Gareth Southgate può anche giocare con il trequartista alle spalle di due punte (in questo caso Welbeck sarebbe quasi certamente titolare).

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorita l’Inghilterra, almeno secondo i pronostici delle principali agenzie di scommesse che hanno quotato l’amichevole: prendiamo in esame la Snai, ricordando che in casa giocano i tre leoni e che dunque per la loro vittoria dovrete puntare sul segno 1. In questo caso la quota assegnata dai bookmaker è di 2,00 contro il 3,90 che accompagna invece il segno 2, che è quello che per contro dovrete giocare qualora crediate che l’Italia riuscirà a fare il colpo a Wembley. Per quanto riguarda il pareggio, questa eventualità come sempre è contraddistinta dal segno X e, se questa sera le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

