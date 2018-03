Italia Rep. Ceca Under 19/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Repubblica Ceca Under 19: streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Ultima partita degli Azzurrini, già qualificati, nella Fase Elite degli Europei

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Repubblica Ceca Under 19, Fase Elite Europei (Foto LaPresse)

Italia Repubblica Ceca Under 19, che sarà diretta dall’arbitro inglese Paul Tierney, va in scena alla Dacia Arena di Udine alle ore 16:30 di martedì 27 marzo: è l’ultima delle tre partite previste nelle qualificazioni agli Europei 2018 di categoria, che si disputeranno in Finlandia. Una partita che per la nostra Nazionale è ininfluente: avendo già battuto Grecia e Repubblica Ceca abbiamo già staccato aritmeticamente il pass per la fase finale, che era destinato alla sola vincente del girone. Chiaramente l’Italia è stata aiutata dal fatto di ospitare questa Fase Elite delle qualificazioni (ogni girone era in un singolo Paese, il gruppo 3 si è disputato in Friuli) ma in ogni caso abbiamo dimostrato di sapercela giocare al massimo delle nostre possibilità e anche per quanto riguarda l’impegno della prossima estate partiremo con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Repubblica Ceca Under 19 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti con anche la possibilità di attivare la diretta streaming video grazie al sito www.raiplay.it (senza costi aggiuntivi); consigliamo anche di visitare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) oppure l’account messo a disposizione dalla nostra Federcalcio, che trovate su Twitter digitando @Vivo_Azzurro, in modo da essere comunque aggiornati con notizie e informazioni utili sulla nostra nazionale giovanile impegnata nell’ultima gara della strada verso gli Europei Under 19.

ITALIA REPUBBLICA CECA UNDER 19, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Due vittorie in altrettante partite, con Gianluca Scamacca assoluto protagonista: i 5 gol dell’attaccante della Cremonese hanno lanciato l’Italia Under 19, ma la rete decisiva è arrivata con un colpo di testa di Davide Bettella a sette minuti dal 90’ della partita contro la Polonia, che si stava mettendo male (al 64’ eravamo sotto di un gol) e che avrebbe potuto rendere questa sfida contro la Repubblica Ceca un complicatissimo spareggio. Invece adesso giocheremo tranquilli; l’unica preoccupazione sarà quella di arrivare alla prima partita della fase finale senza squalificati, visto che la regola prevede che le diffide restino in vigore anche dopo aver terminato le qualificazioni. I nostri avversari sono la cenerentola del gruppo 3: all’esordio hanno pareggiato senza reti contro la Polonia e poi si sono fatti battere 3-2 dalla Grecia, recuperando due volte ma poi cadendo. Giocheranno dunque nel solo tentativo di mettere le mani su una vittoria ed evitare l’ultimo posto in classifica; la situazione è già definita, ma è chiaro che Paolo Nicolato vorrà chiudere a punteggio pieno anche per ripagare al meglio i tifosi che sono venuti allo stadio, sfruttando il fattore campo, per assistere alle partite e al cammino dell’Italia verso la fase finale degli Europei.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA UNDER 19

Presumibile che ci sia tanto turnover in questa partita: magari vedremo Scamacca giusto perchè l’attaccante possa aumentare il suo bottino di reti, ma al suo fianco dovrebbe essere arrivato il turno di Brignola; sulla trequarti spazio a Melegoni, e dunque cambierà anche il centrocampo con Tonali pronto a schierarsi sulla mezzala insieme a Marcucci e Frattesi, con Mallamo che però si gioca una maglia fino all’ultimo e potrebbe alla fine avere la meglio. Per quanto riguarda la difesa, possibile ripopso per Bettella: se fosse così in campo ci sarà Buongiorno a fare coppia con Bastoni, sulle corsie laterali invece potrebbero giocare Bellanova e Tripaldelli. In porta il dubbio: il titolare è Plizzari - scuola Milan ma in prestito alla Ternana - il fatto di aver già centrato l’accesso alla fase finale potrebbe però spingere Nicolato a cambiare dando una chance a Michele Cerofolini, numero 1 della Fiorentina Primavera che anche senza di lui ha comunque raggiunto la finale del Torneo di Viareggio.

