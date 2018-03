Italia Svizzera Under 20/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Svizzera Under 20, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Ad Alessandria gli Azzurrini di Guidi chiudono il loro impegno nel Torneo 8 Nazioni

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Svizzera Under 20, Elite League (Foto LaPresse)

Italia Svizzera Under 20 si gioca alle ore 18:00 di martedì 27 marzo: teatro della sfida è lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Siamo nell’ultima giornata del Torneo 8 Nazioni, conosciuto come Elite League a livello ufficiale: una manifestazione che è durata poco meno di un anno (da settembre a marzo) e che gli Azzurrini di Federico Guidi non possono ormai più vincere, essendo caduti in Repubblica Ceca lo scorso giovedì. La vittoria del torneo sarà questione a distanza tra Germania e Inghilterra; noi possiamo sperare però di prenderci il quarto posto a scapito del Portogallo, che affronta proprio gli inglesi, e chiudere comunque in ascesa con quella che sarebbe la terza vittoria in sette gare. La formula era chiara: otto nazionali in un round robin con partite di sola andata, campione la squadra che raccoglie più punti nel corso del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Italia Svizzera Under 20 in diretta tv, ma c’è un appuntamento per tutti in diretta streaming video: bisognerà andare sul sito www.vivoazzurro.it, ovviamente essendo forniti di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone). Anche l’account ufficiale della federazione, che trovate su Twitter digitando @Vivo_Azzurro, informerà i tifosi e gli appassionati con notizie e informazioni utili sulla nostra nazionale giovanile impegnata nell’ultima gara di questa Elite League.

IL CONTESTO

L’Italia ha ottenuto fino a questo momento 7 punti: sono arrivati con le vittorie su Polonia e Olanda e con il pareggio contro la Germania. Questo risultato è sicuramente quello che ci fa più onore, perchè dà idea del fatto che sulla partita secca ce la saremmo potuta giocare con tutti; il problema è che nel mezzo sono anche arrivati i rovesci contro l’Inghilterra (91-5 in casa, ma stiamo parlando dei campioni del mondo in carica) e il Portogallo (2-4). Abbiamo incassato 13 gol nelle sei partite disputate fino a qui: è chiaro che il principale problema sia stato quello difensivo. La Svizzera invece è alla prima partita del suo 2018, e non ha ancora vinto: aveva chiuso l’ultimo Torneo 8 Nazioni festeggiando una vittoria contro la Germania, ma in questo nuovo appuntamento ha pareggiato le prime tre gare per poi perdere sempre, battuta da Germania, Olanda e Repubblica Ceca. Ha frenato Portogallo e Inghilterra: comunque ultima in classifica, proverà adesso a prendersi se non altro la penultima posizione a scapito di una Polonia impegnata sul campo della Germania.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA UNDER 20

Federico Guidi ha convocato 23 giocatori per questo ultimo impegno: possiamo ipotizzare il solito 4-3-3 con Zaccagno tra i pali, con Ghiglione e Felicioli sulle corsie laterali e una coppia centrale che potrebbe essere formata da De Santis e Marchizza, entrambi di estrazione giallorossa (Roma). A centrocampo potrebbero agire Cassata e Maggiore come mezzali, mentre ancora una volta il compito di impostare la manovra sarebbe demandato a Castrovilli che nella Cremonese si disimpegna spesso e volentieri sulla trequarti. Davanti invece Del Sole e Clemenza potrebbero essere i due favoriti per gli esterni, con Federico Bonazzoli che invece giocherebbe da punta centrale in vantaggio su Soleri, finito in Spagna nell’Almeria.

© Riproduzione Riservata.