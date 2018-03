L’Italia a Donnarumma/ Di Biagio ha scelto: “Gioca Gigio contro l’Inghilterra”

Buffon e Donnarumma - LaPresse

Inizia l’era Gigio Donnarumma in casa Italia? Difficile dirlo, fatto sta che da questa sera, per l’amichevole in programma alle ore 21:00 fra gli azzurri e l’Inghilterra, toccherà al guardiano del Milan curare la porta. E’ stato lo stesso commissario tecnico, Gigio Di Biagio, ad ammetterlo nella conferenza stampa delle scorse ore: «In porta giocherà Donnarumma – le parole del ct della nazionale italiana - anche se Perin in questi giorni mi ha messo in grandissima difficoltà. Da quando ho deciso di far riposare Buffon ho avuto più di qualche dubbio: ma gioca Gigio». Il rossonero ha quindi la possibilità di dimostrare il proprio valore, seppur in un’amichevole come quella contro la nazionale dei Tre Leoni. E’ anche vero che giocare a Wembley è sempre una grande emozione, indipendentemente da cosa ci sia in ballo. Dopo la buona prestazione di Buffon contro l’Argentina, spazio quindi a quello che secondo molti è l’erede designato del portierone della Juventus.

QUALE FUTURO PER DONNARUMMA E BUFFON?

Potrebbe essere infatti Donnarumma il prossimo titolare degli azzurri, in attesa di capire cosa vorrà fare Buffon. La sensazione circolante è che molto dipenderà dal futuro del capitano dell’Italia con la Juventus: se dovesse proseguire ad essere il titolare dei bianconeri anche l’anno prossimo, a quel punto lo stesso cercherà di sgomitare anche per proseguire il proprio impegno con la selezione del Bel Paese. In caso contrario, sembra scontato il ritiro. Futuro tutto da scrivere anche per il numero 99 del Milan, che secondi molti in estate potrebbe fare le valigie, per sbarcare in un top club del Vecchio Continente. Del resto in via Aldo Rossi sembrerebbero essersi già portati avanti, bloccando Pepe Reina del Napoli, il cui contratto scadrà al 30 di giugno. Il Milan potrebbe incassare un assegno importante dalla cessione di Donnarumma, dell’ordine di almeno 50/70 milioni, soldi che farebbero comodo alle casse meneghine.

