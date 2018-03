MILINKOVIC-SAVIC, LOTITO VUOLE 150 MILIONI/ Calciomercato Lazio: asta PSG-Real Madrid, e la Juventus...

Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...

Milinkovic-Savic (foto da Lapresse)

Il calciomercato della Lazio è pronto ad infiammarsi attorno al nome di Milinkovic-Savic, ma i tifosi stiano pure tranquilli: per preoccuparsi c'è tempo almeno fino a quest'estate. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, subito dopo i Mondiali di Russia 2018, che il centrocampista biancoceleste affronterà con la nazionale della Serbia, è pronta a scatenarsi un'asta che vedrà coinvolte diverse big europee. Per il momento in pole position pare esserci il PSG - non fosse altro per la disponibilità economica che contraddistingue le sue campagne acquisti -, che fin dal mese di novembre ha manifestato il suo interesse per la mezzala di Simone Inzaghi. La preferenza di Milinkovic-Savic, però, andrebbe al Real Madrid, la squadra spagnola nei sogni del giocatore fin da bambino. Lotito, però, attende a breve anche un'offerta proveniente dalla Premier: e in quel caso le indiziate maggiori sono le due di Manchester, il City di Guardiola e lo United di Mourinho. E le italiane?

LA RICHIESTA DI LOTITO E LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

Non c'è squadra in Italia che non sia affascinata da Milinkovic-Savic, ma in questo momento nessuno pare essere in grado di accontentare le richieste di Lotito. Nemmeno la Juventus, che a differenza dell'operazione Higuain, quando esisteva una clausola rescissoria e serviva accordarsi soltanto con il giocatore, in questo caso non sembra in grado di superare la resistenza della Lazio. Nei giorni scorsi il procuratore di Milinkovic-Savic, l'ex calciatore Mateja Kezman, si è compiaciuto della valutazione di 70 milioni di euro fatta del suo assistito dal portale specializzato "transfermarkt". Bene, di altro parere sembra essere il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, il numero uno biancoceleste pare intenzionato a chiedere più del doppio: per la precisione 150 milioni di euro. Quale squadra riuscirà ad accontentare la sua richiesta?

