Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Krajinovic streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano nel torneo di tennis in Florida. Del Potro affronta l'ottavo di finale contro il serbo Krajinovic

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: ottavi di finale per Juan Martin Del Potro (Foto LaPresse)

Prendono il via gli ottavi di finale al Miami Open 2018, almeno a livello maschile: si concludono invece quelli femminili, a partire dalle ore 17:00 italiane avremo altre sfide davvero interessanti nel torneo di tennis della Florida. Tanti protagonisti sono già stati eliminati, tanti però sono ancora in corsa; questo è il giorno di Juan Martin Del Potro, candidato numero 1 al titolo e dunque a completare il Sunshine Double dopo il trionfo di Miami. E’ anche il giorno della testa di serie numero 2 Marin Cilic, e di Venus Williams del tutto intenzionata a prendersi un trofeo importante - l’ennesimo - prima di concludere una carriera straordinaria. Di carne al fuoco insomma ne avremo tanta: non resta che attendere, e stare a vedere chi proseguirà la corsa a Key Biscaine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 1 (dalle ore 17:00) e Sky Sport 2 (dalle ore 19:00), e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

I MATCH ATP

Come detto, Del Potro ci crede: con l’eliminazione di Roger Federer al secondo turno ha evitato sulla carta un’altra finale contro il numero 1, ma adesso deve tenere fede al pronostico che lo vede campione e dunque con la possibilità di mettere in bacheca il secondo Master 1000 nel giro di due settimane (non ne aveva mai vinti prima), completando quel Sunshine Double riuscito proprio a Federer lo stesso anno. Il suo ottavo di finale sarà contro Filip Krajinovic, giocatore che non ha mai sfidato in carriera ma che è riuscito a entrare nei primi 30 Atp; non una passeggiata, anche perchè il match contro Kei Nishikori, sia pure dominato, ha lasciato qualcosa dal punto di vista delle energie mentali. Più sotto Cilic prenota la semifinale contro l’argentino, ma sarà che non sarà semplice: mai scontate le sfide contro John Isner, che ha vinto due delle ultime tre sfide e dunque minaccia di fare altra strada. Incrocia qui l’ottavo del giovane Hyeon Chung a caccia di un altro grande risultato, ma Joao Sousa è un giocatore che può sempre dare del filo da torcere. L’ultima sfida è quella tra Milos Raonic e Jeremy Chardy: il francese ha fatto fuori un Grigor Dimitrov che ancora una volta ha fallito il grande appuntamento, lasciando dunque intendere che il fantastico finale di 2017 (Cincinnati e Atp Finals) sia rimasto un momento isolato in ben altro contesto.

I MATCH WTA

Dire chi sia la favorita è difficile: da questa parte del tabellone è quasi una finale anticipata quella tra Venus Williams, che ha vinto questo torneo per tre volte (l’ultima però nel 1998) e Johanna Konta, campionessa in carica che ha bisogno di ritrovarsi. Non solo: più sopra Jelena Ostapenko, comunque sempre una minaccia anche se forse i livelli stellari del Roland Garros sono lontani, se la vede con una rediviva Petra Kvitova che tornerà a essere una delle giocatrici più forti del circuito nel momento in cui raggiungerà nuovamente il 100%. E ancora, Elina Svitolina: l’ucraina vuole cancellare la sconfitta di Indian Wells e arrivare a prendersi il quarto contro Ashleigh Barty, giocatrice che può dare fastidio con i suoi movimenti sul campo. Avremo poi ai quarti di finale un’outsider: Monica Puig è l’oro olimpico in carica ma a livello Wta non ha mai combinato granchè (un titolo International ormai quattro anni fa), però l’ultima volta che ha eliminato Caroline Wozniacki ha appunto trionfato a Rio, e sembra essere in un ottimo momento. Giocherà contro Danielle Collins, sua coetanea: l’americana (della Florida) il titolo lo ha vinto a inizio stagione a Newport Beach (è comunque un 125k) e occupa oggi la posizione numero 93 del ranking.

© Riproduzione Riservata.