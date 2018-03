Milan, lo compra Stephen Ross?/ Il magnate americano, patron dei Miami Dolphins, pronto subentra a Yonghong Li

Milan, lo compra Stephen Ross? Il magnate americano, patron dei Miami Dolphins, subentra a Yonghong Li. Spunta il nome di un nuovo acquirente per il club di via Aldo Rossi

Il Milan pronto a cambiare di nuovo proprietario - LaPresse

In questi ultimi giorni si stanno moltiplicando i rumors circa gli interessi più o meno concreti nei confronti del Milan. La strada di Yonghong Li, almeno secondo i media, sembrerebbe essere già segnata, con il manager cinese che dovrebbe abbandonare la nave a breve, impossibilitato a sostenere un investimento così importante. La società di via Aldo Rossi passerà quindi temporaneamente nelle mani del fondo Elliot, che nel contempo si starebbe già muovendo per trovare un nuovo acquirente. L’ultimo nome è quello di Stephen Ross, magnate americano, già proprietario dei Miami Dolphins (noto club di football americano), che stando al Corriere dello Sport avrebbe chiesto informazioni al fondo statunitense di cui sopra. L’imprenditore a stelle e strisce ha un patrimonio stimato in 7.4 miliardi di dollari, e il suo ramo principale è quello immobiliare.

GRANDE APPASSIONATO DI SPORT

Ross è un grande appassionato di sport, e oltre ad essere il patron dei Dolphins, è anche colui che ha creato l’International Champions Cup, il torneo estivo che è già stato ribattezzato da molti la Champions dei mesi caldi, visto che vi partecipano tutti i principali club europei, dal Real Madrid al Barcellona, passando per Juventus, Inter e Milan, arrivando fino al Paris Saint Germain, il Manchester City e il Bayern Monaco. L’idea di Ross è quella di acquisire il Milan e di creare subito uno stadio di proprietà, viste anche le sue abilità nel campo immobiliare, come detto sopra. Inoltre, il magnate americano sarebbe fra i grandi sostenitori della Super Lega, il super torneo fra i top club europei, ventilato ormai da anni in sostituzione della Champions. Difficile dire se si tratti di un interesse concreto o di un semplice sondaggio, fatto sta che il Milan fa gola a molti imprenditori, soprattutto ora che è acquistabile in forte saldo rispetto ad un paio di anni fa.

© Riproduzione Riservata.