NAPOLI, INFORTUNIO HYSAJ/ News, problemi al ginocchio: ansia per il terzino albanese

Napoli, allarme infortunio per Hysaj: problema al ginocchio per il terzino durante il suo impegno con l'Albania, attesa per gli esami strumentali per capire l'entità del ko

27 marzo 2018 Fabio Belli

Hysaj, infortunio con la Nazionale albanese (foto LaPresse)

La sosta per l'attività delle Nazionali sta per terminare, e gli appassionati di calcio stanno per tuffarsi nella volata finale stagionale che assegnerà tutti i maggiori titoli. I tifosi del Napoli hanno passato però un lunedì sera con il fiato sospeso per le condizioni fisiche del terzino Elseid Hysaj, fedelissimo di Maurizio Farri costretto alla sostituzione nel match amichevole che ha visto la sua Nazionale, l'Albania, affrontare la Norvegia. Al 20' Hysaj è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio, sostituito immediatamente da Lika. Uscendo dal campo, il terzino del Napoli zoppicava e scuoteva la testa, sensazioni non buoni ma per comprendere l'entità dell'infortunio bisognerà attedere gli esami strumentali, che potrebbero essere effettuati già nella giornata di martedì.

INFORTUNIO HYSAJ, TEGOLA PER SASSUOLO-NAPOLI?

Il Napoli sarà chiamato ad affrontare nella giornata di campionato del sabato di Pasqua il Sassuolo in teasferta alle ore 18.00, ma potrebbe dunque essere costretto a fare a meno di Hysaj, in una stagione già segnata per la formazione partenopea da infortuni importanti. Maurizio Sarri ha dovuto infatti fare a meno a lungo del bomber polacco Arek Milik, appena rientrato tra i giocatori disponibili dopo aver subito lo stesso infortunio che gli aveva fatto saltare buona parte della passata stagione. In più, il doppio terribile infortunio per Ghoulam, con l'esterno algerino altro pezzo pregiato di cui Sarri ha dovuto fare a meno per quasi tutta la stagione. Ora il tecnico toscano spera almeno di ricevere buone notizie dalla situazione relativa ad Hysaj, per non dover affrontare in emergenza il finale di stagione con lo Scudetto da contendere punto a punto alla Juventus.

