Napoli, De Laurentiis su Sarri/ "Spero che rimanga con noi", intanto l'incontro per il rinnovo slitta

Napoli, De Laurentiis su Sarri: il presidente degli azzurri spera di poter trattenere il tecnico, intanto però l'incontro per il rinnovo slitta e le voci di calciomercato non si fermano.

27 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, De Laurentiis su Sarri - La Presse

Nonostante Aurelio De Laurentiis abbia sottolineato più volte di voler trattenere Maurizio Sarri al Napoli l'incontro tra le parti è slittato. Su questo il Presidente azzurro a Rmc Sport spiega: "L'incontro con Maurizio Sarri non c'è stato? Questi sono fatti nostri e privati in cui i media non devono entrare. Noi convergiamo sempre su tutto, ma spesso questo non significa trovare i giusti modi. O si è giovani o non si è giovani, se lo si è si rischia su tutto. C'è da capire quanto i nostri compagni di viaggio amino rischiare. Il tecnico è uno che ha rischiato in tutta la sua vita, con onestà intellettuale e professionale ed è riuscito a diventare ciò che è oggi. Molti giocano fino a 37 anni e poi diventano allenatori. Non ha potuto giocare ma Maurizio Sarri ha studiato tanto alla fine è diventato quasi geniale in quello che fa. Si è avvicinato alla Serie A da poco e il Napoli lo ha stimolato a mettersi in gioco ancora di più. Mi auguro che tutto questo si possa fare ancora insieme". Parole che avvicinano Maurizio Sarri a un futuro in azzurro con Aurelio De Laurentiis che però non si sente di rendere ancora tutto ufficiale. Rimane importante il pressing dall'estero per il tecnico che comunque rimane pronto a valutare con attenzione quello che sarà meglio per il suo futuro.

DE LAURENTIIS VUOLE CONFERMARE SARRI

Il grande lavoro fatto da Maurizio Sarri fino a questo momento merita un premio secondo Aurelio De Laurentiis che vuole confermare il tecnico anche per la prossima stagione. Ai microfoni di Rmc Sport il Presidente azzurro ha sottolineato: "Con Maurizio Sarri c'è un contratto ancora lungo e una clausola rescissoria. Se qualcuno volesse affrontare questo problema sarebbe legalmente ineccepibile e noi dovremmo farci da parte. In quattordici anni ho dimostrato di far fare grandi passi al Napoli che praticamente non esisteva più". Ora serve però stare uniti per arrivare a un risultato importante con uno Scudetto che è accessibile anche se la Juventus è ancora davanti in classifica. E' lo stesso Aurelio De Laurentiis a sottolineare: "In quattordici anni ho dimostrato di far fare grandi passi ad un club che praticamente non esisteva più. Tutti devono aver fiducia in questo Napoli e in me, perché sono io che creo le condizioni giuste per andare avanti in un contesto che non ho creato io e che secondo me è pieno di problemi".

© Riproduzione Riservata.