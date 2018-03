PRONOSTICI AMICHEVOLI NAZIONALI/ Quote e scommesse: focus su Russia-Francia (oggi 27 marzo 2018)

Pronostici amichevoli nazionali 2018: quote e scommesse delle partite previste oggi 27 marzo 2018. Occhi puntati sul big match Inghilterra Italia, atteso a Wembley.

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 10.02 Michela Colombo

Pronostici amichevoli nazionali (LaPresse)

Diamo ora un occhio più da vicino alle quote date dalla snai per la sfida amichevole tra Russia e Francia, tra le più attese in questa serata. Partendo dalla classica 1x2 vediamo che il successo russo è stato dato a 6.00, contro il più basso 1.55 assegnato alla vittoria dei galletti, con il pareggio valutato invece a 3.85. Per la doppia chance vediamo che il successo il pareggio della Russia ha meritato la quota di 2.25, mentre la vittoria o l’x della Francia è stata quotata a 1.09: per l’affermazione netta di una delle due nazionali al termine dei 90 minuti ecco poi la valutazione di 1.21. Per il Gol No Gol segnaliamo che il Si è stato quotato a 1.95, mentre il No è stato abbassato a 1,75: per il risultato finale della sfida con fattore a 2.5 ecco che l’Over è stato quotato a 1.90, mentre l’Under è stato quotato a 1.77.

IL PROGRAMMA

Ultima opportunità per le nazionali di calcio: la sosta dai rispettivi campionati è ormai gli sgoccioli e oggi quindi si disputeranno gran parte degli ultimi incontri amichevoli messi in calendario in queste settimana. Ovviamente in campo non mancheranno i big anzi il programma è ben fitto: vediamo quindi quali potrebbero essere i match da tenere d’occhio prima di controllare partita per partita quote e pronostici. Ecco infatti che tra i big match troveremo la sfida tra Russia e Francia attesa alle ore 17.50, come l’amichevole Spagna-Argentina prevista alle ore 20.00 e l’incontro tra Germania e Brasile atteso alle ore 20.45. Non mancheranno poi i grandi appuntamenti anche per la nostra nazionale: la squadra maggiore di Di Biagio affronterà l’Inghilterra alle ore 21.00, mentre la formazione Under 21 se la vedrà con la Serbia, con fischio d’inizio atteso alle ore 18.30. Diamo quindi un occhio più da vicino ai pronostici fissati per alcune delle amichevoli nazionali più attese previste oggi 27 marzo 2018.

PRONOSTICO RUSSA FRANCIA (ore 17.50)

Contro i prossimi padroni di casa ai Mondiali 2018 la nazionale di Deschamps non dovrebbe avere particolari problemi. Va però ricordato che i galletti sono di ritorno da una pesante sconfitta per 3-2 contro la Colombia, occorsa solo pochi giorni fa.

PRONOSTICO GERMANIA BRASILE (ore 20.45)

Per la sfida a Berlino il pronostico si annuncia più che mai aperto, anche perché il fattore campo oggi potrebbe valere ben poco. La sfida ha alle spalle un passato pesante, specie per i verdeoro, più che mai motivati a lavare l’onta del 7-1 subito ai mondiali del 2014. La formazione di Loew è però in grande forma, pur avendo registrato perlopiù pareggi negli ultimi appuntamenti amichevoli.

PRONOSTICO INGHILTERRA ITALIA (ore 21.00)

Nella seconda amichevole della nazionale maggiore diretta da Di Biagio, il pronostico purtroppo non arride agli azzurri: a Wembley sono gli inglesi i favoriti e non solo per il fattore campo. La compagine di Southgate infatti pare molto più sicura e ben preparata a questo incontro: gli azzurri invece paiono ancora in cerca d una vera identità.

PRONOSTICO SPAGNA ARGENTINA (ore 21.30)

Nel big match atteso a Wanda Metropolitan appare ben difficile immaginare un vincitore certo, anche se in questa occasione Sampaoli potrebbe rischiare Messi. La Pulce sarà ovviamente l’arma in più per l’Albiceleste, che comunque non scenderà in campo da favorita netta.

