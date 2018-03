Risultati amichevoli nazionali/ Diretta live score delle partite (oggi 27 marzo 2018)

Risultati amichevoli nazionali: diretta live score delle partite di oggi 27 marzo 2018. Tanti i big match previsti, da Germania-Brasile a Inghilterra-Italia.

27 marzo 2018 Michela Colombo

Risultati Amichevoli nazionali (LaPresse)

Si accende un nuovo turno dedicato alle nazionali: continua quindi la sosta dei vari campionati per permettere alle formazioni nazionali di disputare un ultimo girone di amichevoli, in attesa ovviamente dei prossimi mondiali 2018. Ecco quindi che in vista del grande appuntamento che avrà luogo in Russia questa estate saranno parecchie le formazioni da tenere d’occhio e i big match di grande spessore che avranno luogo oggi 27 marzo 2018. Il programma ovviamente è più che fitto, e tra le nazionali da tenere d’occhio ovviamente ci sarà anche l’Italia di Di Biagio, in campo oggi a Wembley contro l’Inghilterra, con fischio d'inizio atteso alle ore 21.00. Per gli azzurri non si annuncia certo un’amichevole semplice, anche se di fatto per noi tale match avrà solo tanto valore simbolico vista la ben nota esclusione dai prossimi mondiali di calcio in terra russa. Diamo quindi un occhio ora nel dettaglio alle partite amichevoli più attese in programma oggi 27 marzo 2018.

I BIG MATCH

Detto dell’Italia, che affronterà l’Inghilterra a Wembley alle ore 21.00 (secondo il fuso italiano), non sono certo poche le big europee chiamate oggi in campo. Alle ore 17.50 si accenderà la partita tra Russia e Francia, a cui i galletti di Deschamps approdano dopo il KO rimediato con la Colombia solo la settimana scorsa . Per la Francia questa sarà un’amichevole di grande importanza anche perchè si giocherà a San Pietroburgo, in uno degli stadi che ospiteranno i mondiali questa estate. Tra le big attese in campo attenzione anche all’amichevole attesa al Wanda tra Spagna e Argentina prevista per le ore 21.30: in campo ecco due delle principali canditate alla vittoria del titolo del prossimo mondiale e squadre dove troviamo il meglio del calcio per club europeo e non solo. Tornando alle grandi del continente, l’appuntamento da segnare è la sfida tra Germania e Brasile, attesa a Berlino alle ore 20.45. I tedeschi di Loew tornano quindi in campo contro i verdeoro avendo ancora ben in mente lo storico 7-1 firmato ai mondiali 2014 in Brasile. Ancor più ricca poi la lista di match cosiddetti minori, tra cui citiamo la sfida Bosnia-Senegal attesa alle ore 20.00, Grecia-Egitto (ore 20.00), Ungheria-Scozia (ore 20.00) e Australia-Colombia questa attesa alle ore 21.00.

RISULTATI AMICHEVOLI NAZIONALI

Ore 17.50 Russia-Francia

Ore 20.00 Grecia-Egitto

Ore 20.00 Ungheria-Scozia

Ore 20.00 Bosnia-Senegla

Ore 20.45 Germania-Brasile

Ore 21.00 Inghilterra-Italia

Ore 21.30 Spagna-Argentina

© Riproduzione Riservata.