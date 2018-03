Russia Francia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Russia Francia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Pietroburgo le due nazionali si affrontano in una amichevole molto interessante

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Russia Francia, amichevole (Foto LaPresse)

Russia Francia è un’amichevole che si gioca martedì 27 marzo, con calcio d’inizio alle ore 17.50 italiane; siamo a San Pietroburgo e per i padroni di casa questa è un’altra tappa di avvicinamento verso il Mondiale che ospiteranno per la prima volta nella loro storia. Occasione che chiaramente non è da lasciarsi sfuggire, anche se questa nazionale non si può certamente considerare tra le favorite per il titolo; la Francia invece insegue un altro trionfo dopo quello del 1998, e soprattutto è intenzionata a riscattare la bruciante finale degli Europei 2016, persa a domicilio contro un Portogallo che appariva inferiore. Entrambe le squadre in campo oggi dunque giocano per testare la loro preparazione in vista della fase finale della prossima estate, e per individuare definitivamente - anche se succederà tra un po’ - la lista dei 23 giocatori che andranno a disputare il torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Russia Francia non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa entusiasmante amichevole; informazioni utili arriveranno però, riguardo le due nazionali in campo a San Pietroburgo, sia sul sito della federazione internazionale (indirizzo www.fifa.com) che dagli account ufficiali che le due federazioni, quella russa e quella transalpina, mettono a disposizione sulle proprie pagine dei social network, in particolare Twitter dove gli indirizzi da cercare sono @TeamRussia per la Russia e @FFF per la Francia.

IL CONTESTO

C’è grande aspettativa in Russia per il Mondiale casalingo: è chiaro che alla vigilia si sappia che la nazionale non potrà competere con le migliori, ma l’obiettivo è quello di arrivare ad avere una squadra come quella che nel 2008 aveva centrato la semifinale agli Europei, fortemente influenzata da uno Zenit San Pietroburgo che a sorpresa aveva vinto la Coppa Uefa. Tuttavia la scoppola rimediata venerdì dal Brasile ha fatto capire che la strada da fare è ancora tanta, perchè giocatori di talento ci sono ma in termini generali, e anche negli ultimi anni, la Russia ha sempre faticato ad esprimere una nazionale davvero di livello. Non ha di questi problemi la Francia che, inseriti definitivamente gli Under 20 di qualche tempo fa (la generazione di Pogba, Umtiti, Thauvin e Aréola) adesso corre per diventare davvero una delle grandi favorite; gli ultimi Mondiali erano stati vissuti nel tentativo di arrivare pronti agli Europei di casa, il percorso stava riuscendo in maniera trionfale ma il Portogallo si è messo di mezzo e ha vinto la finale di Saint Denis. Adesso per Didier Deschamps e i suoi giocatori c’è un’altra occasione: il talento certamente non manca, bisognerà però provare a trovare maggiore concretezze e arrivare alla fase finale con i giocatori chiave in piena forma, cosa non semplice vista la stagione piuttosto dispendiosa.

PROBABILI FORMAZIONI RUSSIA FRANCIA

Stanislav Cherchesov dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla netta sconfitta contro il Brasile; davanti ad Akinfeev, nella difesa a tre ci saranno Neustadter e Semenov in compagnia di Kutepov che potrebbe essere confermato, mentre i due esterni a centrocampo potrebbero essere sostituiti. Almeno, Kombarov si prepara a lasciare il posto al veterano Zhirkov; a destra possibile che giochi ancora Samedov, Cheryshev infatti rappresenterebbe una soluzione più offensiva. Miranchuk potrebbe essere il trequartista davanti alla difesa, sulla mezzala quasi certamente ci sarà Dzagoev e anche Erokhin potrebbe avere spazio dal primo minuto; Zabolotnyi e Smolov davanti. Sconfitta dalla Colombia, la Francia va a caccia di certezze: Ben Yedder potrebbe giostrare da prima punta con Griezmann alle sue spalle, se la gioca anche Thauvin per il ruolo di trequartista mentre sugli esterni ci sono Martial e Ousmane Dembélé. A centrocampo quasi certo il rientro di Pogba tra i titolari, magari insieme a Tolisso oppure Rabiot; Deschamps ha comunque l’imbarazzo della scelta, in difesa invece potrebbe essere lanciata la coppia formata da Koscielny e Kimbembe con Sidibé e Digne che dovrebbero essere confermati sugli esterni, anche perchè le alternative non ci sono (forse Lucas Hernandez che si può spostare a sinistra). In porta spazio ad Aréola?

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente la Francia parte favorita, e nemmeno di poco: forse sulle quote per questa amichevole incide il fatto che la Russia abbia perso nettamente contro il Brasile. Sta di fatto che l’agenzia di scommesse Snai quota a 6,00 il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa, mentre per quanto riguarda l’affermazione esterna della Francia, per la quale dovrete giocare il segno 2, siamo a 1,55. L’eventualità del pareggio sta più o meno nel mezzo: puntando sul segno X e indovinando la previsione, la vostra vincita sull’amichevole di San Pietroburgo sarebbe di 3,85 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.