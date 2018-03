Serbia Italia Under 21/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Serbia Italia Under 21 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della gustosa amichevole di oggi a Novi Sad (27 marzo)

27 marzo 2018

Serbia Italia Under 21 si gioca oggi martedì 27 marzo 2018 alle ore 18.30 a Novi Sad, sede di questa partita amichevole: trasferta insidiosa per la Nazionale Under 21 affidata pro-tempore ad Alberico Evani, perché il vivaio della Serbia è molto interessante e i talenti non mancano mai dalle parti di Belgrado. Sarà dunque un test significativo per l’Italia Under 21 che sta vivendo un biennio anomalo per ben due motivi: il primo è che essendo l’Italia il Paese organizzatore degli Europei Under 21 che si terranno l’anno prossimo non abbiamo necessità di qualificarci e di conseguenza per due anni gli azzurrini vivranno solamente di amichevoli; il secondo è che il commissario tecnico Luigi Di Biagio è passato almeno provvisoriamente alla guida della Nazionale maggiore e al suo posto è arrivato Evani, ma pure per l’Under 21 tutto al momento è provvisorio (tornerà Di Biagio? Sarà confermato Evani? Arriverà un terzo nome?).

Per qualche ora ancora tuttavia si dovrà pensare solamente al campo e all’impegnativo test che ci attende contro la Serbia, squadra che a livello di Under 21 abbiamo incrociato anche di recente e che potrà darci riscontri significativi circa il livello di competitività di questa Italia Under 21. Possiamo già dire che la Serbia ha ottime possibilità di partecipare al torneo italiano dell’anno prossimo, dal momento che ha finora raccolto sei vittorie in altrettante partite giocate nel girone 7 di qualificazione con 19 gol segnati a fronte di appena 3 subiti: una marcia finora eccellente, con già cinque punti di vantaggio sulla Russia seconda. Numeri che indicano come la Serbia Under 21 sia una big a livello continentale: il test a Novi Sad avrà grande valore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Serbia Italia Under 21 sarà visibile in diretta tv su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, visibile in chiaro gratuitamente per tutti. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore all’orario della partita, ricordiamo pure la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA UNDER 21

Parliamo adesso delle probabili formazioni di questa amichevole Serbia Italia Under 21. In casa azzurra ci potrebbe essere un ballottaggio in porta fra Meret che ha giocato giovedì scorso contro la Norvegia e Scuffet, un derby tutto friulano fra i due estremi difensori; sempre nell’ottica di dare minuti a tutti, in difesa ci potrebbe essere spazio per Adjapong e Dimarco, oltre alla coppia formata da Romagna e Mancini davanti all’estremo difensore. Meno novità invece sono attese dal centrocampo, dove potrebbe essere confermato il terzetto formato da Barella, Mandragora e Murgia. Ci attendiamo il modulo 4-3-3, in attacco due maglie dovrebbero essere assegnate a Cerri ed Edera, mentre per l’ultimo posto a disposizione si annuncia un ballottaggio fra Parigini e Vido.

