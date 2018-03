Spagna Argentina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spagna Argentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Wanda Metropolitano di Madrid sfida di lusso tra le Furie Rosse e la Seleccion

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spagna Argentina, amichevole (Foto LaPresse)

Spagna Argentina è un’altra amichevole di lusso nel panorama di una fine marzo dedicata alle nazionali: in questo caso l’appuntamento è alle ore 21:30 di martedì 27 marzo presso il Wanda Metropolitano, il tempio nel quale gioca l’Atletico Madrid da questa stagione. Una partita da seguire dall’inizio alla fine, perchè mette di fronte due squadre che saranno protagoniste al Mondiale di Russia e che tendenzialmente saranno nel lotto delle favorite per il titolo; grande qualità, nomi altisonanti, fantasia al potere: si potrebbero considerare nazionali “sorelle” per il modo che hanno di interpretare il calcio e per la storia che naturalmente accomuna i due popoli, quello che noi speriamo è che siano 90 minuti degni di questo nome e che, al di là del risultato che ne verrà fuori, ci possiamo divertire vedendo all’opera queste due grandi squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Argentina arà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre, precisamente su Premium Sport HD; e dunque anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Informazioni utili arriveranno anche, riguardo le due nazionali in campo a Madrid, sia sul sito della federazione internazionale (indirizzo www.fifa.com) che dagli account ufficiali che le due federazioni, quella iberica e quella argentina, mettono a disposizione sulle proprie pagine dei social network, in particolare Twitter dove gli indirizzi da cercare sono @rfef per la Spagna e @afa per l’Argentina.

IL CONTESTO

La Spagna sembra essersi lasciata alle spalle il momento nero che ha portato ad eliminazioni precoci dagli ultimi Mondiali ed Europei: mantenere alto il livello dopo aver dominato il calcio mondiale per un lustro non sarebbe stato facile per nessuno, le Furie Rosse hanno pagato dazio ma ora si rilanciano con un gruppo formato da tanti nuovi giocatori, con la sensazione e soprattutto la speranza di aver trovato nuova linfa alla ricerca di nuovi successi, pur sapendo che tornare a stringere trofei potrebbe non essere scontato. Ne sa qualcosa l’Argentina, che non vince i Mondiali dal 1986: eppure ha spesso e volentieri avuto nazionali fortissime e per due volte è anche arrivata in finale. Non è bastato nemmeno avere uno dei due giocatori più forti al mondo: Leo Messi non ha ancora condotto questa generazione di giocatori alla terra promessa e questo Mondiale, considerato che ci arriva a 31 anni, potrebbe essere la sua ultima occasione per recitare quantomeno un ruolo da leader indiscusso del gruppo, come già Jorge Sampaoli ha ricordato in questi giorni. L’amichevole odierna non avrà il grande brivido del risultato, ma sarà comunque una bella scarica di emozioni e un altro momento nel quale valutare la competitività di due nazionali che si lanciano nell’avventura russa con il chiaro proposito di arrivare fino in fondo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ARGENTINA

La Spagna dovrebbe cambiare rispetto alla partita contro la Germania: potrebbe essere lanciato Kepa Arrizabalaga tra i pali, con Azpilicueta e Marcos Alonso sulle corsie mentre in mezzo sarebbe lanciato Nacho Fernandez a fare coppia con uno tra Pique e Sergio Ramos. Saul Niguez sostituirà Iniesta in mezzo al campo, dove potrebbero resistere Koke e Thiago Alcantara (ma occhio alla crescita di Dani Parejo); ci aspettiamo che Diego Costa sia titolare nel reparto avanzato insieme ad Asensio e Iago Aspas, il quale dovrebbe giocarsi la maglia di esterno con Lucas Vazquez. Nell’Argentina Messi farà un tempo solo: se dall’inizio sarà in campo al posto di Lo Celso sulla trequarti, con Angel Correa (o Pavon) e Perotti che potrebbero invece essere titolari sugli esterni. Aguero non c’è: potrebbe allora scoccare l’ora di Lautaro Martinez, mentre in mediana la coppia formata da Banega e Mascherano sembra essere in vantaggio. Rivoluzione anche in difesa: Mercado e Acuna sulle fasce, Mercado e Rojo al centro a meno che non si torni a giocare a tre, cosa che naturalmente porterebbe i due esterni più alti e a quel punto a un cambiamento di uomini (Mercado giocherebbe nei tre dietro).

QUOTE E PRONOSTICO

La partita del Wanda Metropolitano si annuncia bellissima e, anche per questo, piuttosto incerta: al momento sembra difficile stabilire una squadra che abbia i favori del pronostico. Secondo l’agenzia di scommesse Snai è comunque la Spagna, anche e soprattutto per il fattore campo: la quota per il segno 1 che identifica la vittoria delle Furie Rosse vale 2,00 contro il 3,65 che accompagna invece il successo esterno dell’Argentina. Potrete chiaramente anche giocare il segno X per il pareggio, qualora crediate che nessuna delle due nazionali riuscirà a portare a casa la vittoria (cosa successa alla Spagna venerdì): se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di investire.

