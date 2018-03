Ascoli Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

28 marzo 2018 Fabio Belli

Bari, trasferta ad Ascoli nell'anticipo (foto LaPresse)

Ascoli Bari, che sarà diretta dal signor Ros di Pordenone, si gioca mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 20.30 e sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il Bari si presenta alla trasferta di Ascoli sulla scia di sette risultati utili consecutivi, quattro vittorie (l'ultima delle quali in casa contro il Brescia con un perentorio tre azero con le reti di Improta, Cissé e Nené) e tre pareggi che hanno portato i pugliesi di nuovo nel gruppo in corsa per la promozione diretta in Serie A. Dall'altra parte, dopo aver battuto la Ternana in un fondamentale scontro diretto, l'Ascoli ha ottenuto un altro punto prezioso su un campo difficile come quello di La Spezia, restando così agganciato a quota trenta punti alla Pro Vercelli, anche se la zona play out è ancora lontana quattro lunghezze.

Per il Bari invece, in caso di vittoria nel prossimo recupero da disputare, il secondo posto potrebbe essere lontano due lunghezze, anche se dall'altra parte il Palermo potrebbe mantenere quattro pnti di distanza. Insomma, il campionato di Serie B come da tradizione è più aperto e avvincente che mai nella sua fase conclusiva, ma numeri alla mano il Bari arriva a giocare le ultime dieci sfide stagionali sull'onda di uno stato di forma che solo l'Empoli capolista e il Perugia possono vantare al momento. Questo procura qualche rimpianto a una squadra che forse ha trovato tardi la quadratura del cerchio, mentre dall'altra parte l'Ascoli è ormai agganciato a speranze salvezza che passano dall'evitare passi falsi come quelli che hanno segnato la lunga crisi fatta di sette sconfitte in nove partite prima della vittoria sulla Ternana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Ascoli Bari si potrà seguire in esclusiva sui canali 206 e 251 di Sky (ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BARI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. I padroni di casa marchigiani giocheranno con Agazzi in porta e una difesa a tre con Padella, il francese Gigliotti e Mengoni schierati titolari. Il romeno Mogos avrà il compito di presidiare la fascia destra, mentre sul lato opposto del campo si muoverà Pinto. A centrocampo, con D'Urso e Buzzegoli per vie centrali sarà schierato il ghanese Addae. In attacco, spazio a Monachello al fianco di Clemenza. Risponderà il Bari con Micai in porta, l'olandese Djavan Anderson schierato in posizione di terzino destro e Sabelli schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il brasiliano Empereur e Marrone formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo nel terzetto titolare al fianco dell'albanese Basha saranno schierati lo scozzese Liam Henderson e Iocolano, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l'altro brasiliano Nené, per Improta e per il maliano Karamoko Cissé.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 3-5-2 dell'Ascoli schierato dal tecnico Serse Cosmi, mentre l'allenatore del Bari, Fabio Grosso, risponderà con un 4-3-3. Pugliesi vincenti nel match d'andata di questo campionato allo stadio San Nicola, tre a zero con gol di Galano e Floro Flores e un'autorete di Mogos. Uno a uno nell'ultimo precedente ad Ascoli, disputato alla vigilia di Natale del 2016, Bari in vantaggio con Tonucci ma raggiunto al novantaduesimo minuto dai bianconeri, in gol con Perez. L'ultima vittoria interna in campionato dell'Ascoli contro il Bari risale al 28 novembre 2011, tre a uno con le reti di Papa Waigo, Soncin e Di Donato, mentre per i pugliesi siglò il momentaneo pareggio Donati.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono la formazione pugliese leggermente favorita, con vittoria esterna quotata 2.50 da William Hill, mentre Starvegas moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e la stessa quota viene proposta da Bet365 per il successo casalingo dei marchigiani. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.23 e 1.61.

