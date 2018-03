Busto Arsizio Monza/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play Off Serie A1)

Diretta Busto Arsizio Monza: info streaming video e tv. Si accende oggi il derby lombardo per gara 3 dei quarti play off scudetto della Serie A1: chi andrà in semifinale?.

28 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Monza (da twitter ufficiale)

Busto Arsizio Monza, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Bruno Frapiccini, è la partita di volley in programma oggi mercoledi 28 marzo 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per l’ultimo match dei quarti di finale dei play off. Si giocherà quindi al Palayamamay la tanto attesa e decisiva gara 3: in palio un posto alle prossime semifinale dei play off che regaleranno il prossimo scudetto del massimo campionato di volley femminile. Vediamo bene quindi che la posta in gioco è altissima e le protagoniste attese in campo non sono da meno: ecco infatti che si annuncia un intenso derby lombardo tra le farfalle e le monzesi, tra le protagoniste più vive di questa stagione, specie nella parte alta della graduatoria. Non dimentichiamo infatti che al termine della regular season Busto e Monza ricoprivano rispettivamente la quarta e quinta posizione della graduatoria: visto poi che è successo in gara 1 e 2 immaginiamo bene che spettacolo potremmo aspettarci questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Busto Arsizio e Monza, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match di volley assicurata tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Dopo il 3-1 vinto da Monza in gara 1, e il ribaltone, sempre per 3-1 di Busto Arsizio in gara 2, con gara 3 si cancella completamente la lavagna. Le ragazze di Mencarelli, come la squadra di Pedullà dovranno quindi resettare tutto per poter affrontare questa gara secca, che ha tutti i contorni di una finale con la mente sgombra. La sfida dopo tutto non si annuncia affatto semplice: se la farfalle a inizio stagione parevano avere maggior maturità, questo finale di stagione ha tolto parecchie certezze in casa Pala Yamamay. Percorso inverso per Monza che proprio sul finale ha registrato un exploit che ha permesso alle ragazze della Saugella di volare in alto fino alle big del campionato e fino a un piazzamento di gran peso nel tabellone dei play off. Questi dati però come abbiamo detto prima, potrebbero non avere poi così tanto valore in gara secca, specie in un torneo come è quello dei play off scudetto, dove tante regole che valgono nella stagione regolare vengono ribaltate.

© Riproduzione Riservata.