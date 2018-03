Favorite Mondiale 2018 / Spagna e Brasile in pole, attenzione alla Germania mentre Argentina e Francia...

28 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Favorite Mondiale 2018 - La Presse

Chi vincerà il Mondiale 2018? Sono chiare le favorite, ma non sono da escludere quelle che potrebbero essere le sorprese. Sicuramente rispetto se l'è meritato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria di due anni fa all'Europeo. Non va escluso l'Uruguay che nonostante la poca esperienza ad altissimi livelli ha diversi giocatori importanti come Luis Suarez. C'è grande curiosità per vedere poi se l'eterna promessa Belgio riuscirà a fare il definitivo salto di qualità, provando magari ad arrivare in fondo a una competizione che non ha mai vinto. In squadra ci sono talenti incredibili in tutti i ruoli e questo è uno dei motivi sui quali si interrogano i media sui tanti fallimenti raccolti negli ultimi anni. Basti pensare che in mezzo al campo viene escluso uno come Radja Nainggolan per la presenza di altrettanti talenti da Eden Hazard a Romelu Lukaku la squadra anche davanti è devastante. Sarà la vera sorpresa?

LE FAVORITE IN RUSSIA

Spagna e Brasile sono le favorite per la vittoria del Mondiale che si giocherà in estate in Russia, almeno secondo gli addetti ai lavori. Dopo le difficoltà che hanno seguito l'addio di calciatori molto importanti come Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi e David Villa le Furie Rosse si sono rinnovate con il lancio di tantissimi talenti giovani tra i quali esplode il nome di Asensio. I verdeoro invece hanno sempre più come leader Neymar Jr che ora è stato fermato da un infortunio ma che dovrebbe essere pronto proprio per il Mondiale. Attenzione poi ovviamente alla Germania che proprio come la Spagna ha rinnovato molto il suo parco giocatori, ma ancora manca di quella solidità che gli iberici sembrano aver trovato da tempo. Le outsider sono al momento Argentina e Francia. L'albiceleste ha tanti, troppi, campioni e forse proprio per questo risulta essere un po' danneggiata dalla generale confusione creata da Jorge Sampaoli. I transalpini invece sperano di riprendersi da un'involuzione di gioco che ha fatto seguito proprio all'Europeo perso contro il Portogallo.

