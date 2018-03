Gianni De Biasi, rutto in diretta/ Video, Inghilterra-Italia: gaffe del commentatore, social in delirio

Gianni De Biasi, rutto in diretta: gaffe del commentatore tecnico nel corso di Inghilterra-Italia, con l'ex ct dell'Albania che si è lasciato scappare un'eruttazione non voluta

28 marzo 2018 Redazione

Gianni De Biasi (LaPresse)

Gianni De Biasi, rutto in diretta: comica gaffe del noto allenatore nel corso di Inghilterra-Italia, gara amichevole giocatasi a Wembley. L’ex commissario tecnico della Nazionale albanese riveste il ruolo di commentatore tecnico per le partite degli Azzurri e, al fianco di Alberto Rimedio, ha analizzato in diretta il test amichevole tra la formazione di Gary Southgate e l’undici di Luigi Di Biagio. La gara è terminata 1-1: dopo la rete di Jamie Vardy, siglata al 26’, ci ha pensato Lorenzo Insigne a ristabilire la parità su calcio di rigore nel finale. Una sfida che non ha fornito grandi emozioni ai telespettatori, un confronto molto tattico tra due selezioni che hanno obiettivi diversi: i Leoni trovare l’alchimia perfetta in vista di Russia 2018 e gli Azzurri, fuori dal Mondiale, di ricostruire partendo da zero. L’emozione più forte, sicuramente quella più divertente, l’ha data proprio Gianni De Biasi senza volerlo…

GIANNI DE BIASI, RUTTO IN DIRETTA: IL VIDEO

Alla fine della prima frazione di gioco, infatti, Gianni De Biasi si è lasciato scappare un rutto: convinto di non essere in onda, il commentatore tecnico ha eruttato e il momento non è passato inosservato. Anzi: sui social si è scatenato il delirio, con decine di commenti sull’azione dell’ex allenatore di Modena e Torino. Ecco una carrellata di tweet sulla vicenda: “Il miglior commento a questa Nazionale è il rutto di De Biasi prima della pausa pubblicitaria”, "Nel finale arriva la cosa più bella del primo tempo: il rutto di De Biasi #InghilterraItalia", "Ruttone di #Rimedio o #DeBiasi in diretta #Rai DEGRADO. #InghilterraItalia", "Rutto giustificato di De Biasi perché con Italia Inghilterra si mangia frittatona di cipolle,Peroni familiare e rutto libero #InghilterraItalia". Una vicenda divertente che ha fatto il giro del web e che lo farà anche nelle prossime ore: senza volerlo Gianni De Biasi sarà tra i trend di Twitter e dei principali social network, ecco il video in questione

Il commento tecnico al primo tempo di Inghilterra-Italia è un rutto in diretta TV sulla Rai. Di meglio non si poteva chiedere visto come stiamo giocando. pic.twitter.com/8utuNvyqSJ — R. (@INTER291103) 27 marzo 2018

© Riproduzione Riservata.