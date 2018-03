INFORTUNIO TEVEZ IN CARCERE / Va a trovare il fratello e si fa male in una partitella: Boca Juniors infuriato

Infortunio Tevez in carcere, il calciatore argentino va a trovare il fratello e si fa male in una partitella. Il Boca Juniors è furioso con lui per quanto accaduto, dovrà stare fuori un mese

28 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Tevez in carcere - La Presse

Secondo quanto riportato dal Clarin pare che il Boca Juniors si sia arrabbiato e non poco con Carlitos Tevez per l'infortunio nella partitella in carcere dove questi si era recato per trovare il fratello. Gli Xeneizes hanno il diritto di pretendere che un loro tesserato eviti di farsi male al di fuori degli impegni con la propria maglia anche perché il tutto è accaduto in un'occasione che si poteva evitare e non è stato un episodio accidentale. Rimane comunque da dire che non sappiamo se Carlitos Tevez abbia avvisato o meno il suo club di questa eventualità, anche se appare assai remota l'ipotesi perché pare che la scelta di giocare una partitella sia nata così all'improvviso. Sarebbe interessante andare a leggere cosa c'è scritto nell'accordo tra il club Azul y Oro e l'Apache. Sono moltissime, per fare un esempio, le società che vietano di andare in moto ai loro calciatori per il rischio di perderli per diversi mesi in seguito anche a una banale caduta.

NON ERA UNA PARTITELLA?

Non era una partitella? Verrebbe da dire così quando si apprende dell'infortunio di Carlitos Tevez in occasione di una gara di venti minuti giocata nel cortile di un carcere. L'attaccante argentino infatti si era recato nel carcere di Bouwer per andare a trovare il fratello Juan Alberto Martinez. Questi rinchiuso a Cordoba era stato fermato nel 2010 e condannato a sedici anni di carcere per aver assalito un furgone blindato. Durante la visita Carlitos Tevez è stato coinvolto in una partitella che lo ha portato a provocarsi un problema fisico non da poco. Dovrà rimanere fuori un mese e sicuramente viene da pensare che il problema si poteva evitare con molta semplicità. Al momento non è chiaro quale sia l'infortunio che l'ex numero 10 della Juventus si è procurato, ma in base ai tempi di recupero le ipotesi ci portano a pensare a un danno muscolare lieve o a una contusione con magari qualche contraccolpo di troppo.

