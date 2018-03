Infortunio Pellegrini / Problema a un polpaccio accusato in nazionale, domani gli esami: salta Bologna Roma

Infortunio Pellegrini, problema a un polpaccio accusato in nazionale dal centrocampista che salterà Bologna-Roma in campo alle 12.30 al Dall'Ara il prossimo sabato.

28 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Pellegrini - La Presse

L'infortunio di Lorenzo Pellegrini toglie una carta importante a Eusebio Di Francesco che dovrà fare a meno di lui nella gara di sabato alle 12.30. La Roma andrà in casa del Bologna per continuare la su marcia verso una qualificazione alla prossima Champions League. Anche se il calciatore dovesse farcela però il tecnico giallorosso potrebbe decidere di tenerlo a riposo, per evitare di ritrovarsi con un centrocampista in meno in vista della gara contro il Barcellona che si giocherà mercoledì per i quarti di finale di andata della Champions League. Contro il Bologna di Roberto Donadoni si dovrebbe vedere ancora in campo il 4-2-3-1 con Daniele De Rossi e Kevin Strootman in mezzo, mentre Radja Nainggolan giocherà più avanti da trequartista centrale. Non è da escludere però l'utilizzo di Maxime Gonalons che è un calciatore dotato di grande esperienza e che potrebbe far rifiatare Daniele De Rossi.

PROBLEMA AL POLPACCIO

Dalle gare della nazionale azzurra è tornato infortunato Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha riportato un problema al polpaccio nella gara contro l'Inghilterra che l'ha costretto a uscire dal rettangolo verde di gioco a dieci minuti dalla fine. Il ragazzo per fortuna sembra aver accusato solo una forte contusione, ma non è chiaro se ci saranno delle conseguenze. Oggi è tornato a Trigoria dove non ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo, ma si è sottoposto a una sessione di scarico individuale. Le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini verranno valutate meglio domani quando saranno effettuati gli esami strumentali per capire quanto dovrà stare fermo. La sensazione è che non si tratti di un brutto infortunio, ma che comunque il calciatore dovrà rimanere almeno per un po' a riposo per evitare di peggiorare la condizione del suo polpaccio rischiano poi di perdere una fetta considerevole di tempo da qui alla fine del campionato.

