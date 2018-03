Inter Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Viareggio Cup)

Diretta Inter Fiorentina streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live della finale della Viareggio Cup 2018 (oggi mercoledì 28 marzo)

28 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Fiorentina Primavera, Viareggio Cup - LaPresse

Inter-Fiorentina è la finale della Viareggio Cup 2018: appuntamento oggi pomeriggio, mercoledì 28 marzo alle ore 15.00 naturalmente presso lo stadio Torquato Bresciani di Viareggio, campo centrale della storica Coppa Carnevale, anche se lo slittamento in calendario fa sì che quest’anno il titolo venga assegnato nel corso della Settimana Santa, ben lontano dal Carnevale viareggino, che è famoso nel mondo. Giungono all’ultimo atto dunque Inter e Fiorentina, due formazioni che alla Viareggio Cup hanno ottima tradizione e che da sempre curano con attenzione il settore giovanile, grazie al quale ottengono spesso delle notevoli soddisfazioni. Nelle semifinali nerazzurri e viola hanno vinto con merito, rispettivamente contro Parma e Juventus, di conseguenza arrivano a giocarsi la finale del Torneo di Viareggio le due squadre che se lo sono meritato: adesso spetterà al campo dire chi è il più forte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che Inter-Fiorentina, finale alla Viareggio Cup 2018, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, che fin dall’inizio del torneo ha avuto i diritti per trasmettere alcuni match della Coppa Carnevale e naturalmente non perderà il match decisivo. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento è quindi su Rai Sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: come di consueto, la diretta streaming video del match sarà disponibile sul sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter della manifestazione, all’indirizzo @CGCViareggioCup, sul quale trovare informazioni utili non solo sulle due squadre che si affronteranno oggi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Per le probabili formazioni di Inter Fiorentina bisogna da un lato tenere conto che sono passati solamente due giorni dalle semifinali, dall’altra che in una finale si schiera la formazione migliore, ragionamento che d’altronde era valido anche lunedì per le semifinali, altra sfida secca e senza ritorno. Di conseguenza, salvo giocatori che siano particolarmente affaticati, ci aspettiamo che i due allenatori possano sostanzialmente confermare le loro formazioni di partenza. Dunque, per l’Inter di Stefano Vecchi possiamo ipotizzare un 3-5-2 di partenza con Pissardo fra i pali; linea difensiva a tre con Zappa, Nolan e Rizzo; nel folto centrocampo interista, da destra a sinistra possiamo ipotizzare la linea a cinque con Valietti, Gavioli, Schirò, Danso e Sala; infine nella coppia d’attacco scegliamo come titolari Rover e Adorante. Seguendo la stessa linea, per la Fiorentina possiamo ricalcare il 4-3-3 di partenza con cui i ragazzi allenati da Emiliano Bigica hanno battuto lunedì la Juventus: Ghidotti in porta; retroguardia a quattro con L. Mosti, Ceccacci, Pinto e Ranieri; nel terzetto di centrocampo Lakti, Valencic e Diakhatè; infine il tridente d’attacco, che dovrebbe essere formato da Maganjic, Gori e Sottil.

