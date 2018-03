Inter/ Martinez, Asamoah e De Vrij: prosegue il mercato cinese fra talento, qualità e pezzi low cost

Inter Martinez, Asamoah e De Vrij: il club di corso Vittorio Emanuele è pronto ad un mercato di talento, qualità e prezzi low cost. Una strategia che fino ad ora si è rivelata vincente

Walter Sabatini ha lasciato l’Inter dopo neanche una stagione con la casacca nerazzurra, ma la situazione non deve far preoccupare più di tanto i supporters meneghini. Se è vero che l’addio dell’ex direttore sportivo giallorosso è comunque una perdita importante, la società di corso Vittorio Emanuele sembra essere indirizzata verso un mercato mirato, di qualità e di talento. Sia chiaro, le spese pazze non sono ammesse, e i colpi alla Gabigol e alla Joao Mario (che poi si rivelarono decisamente sciagurati), non torneranno di moda nemmeno la prossima estate. E’ anche vero, però, che nelle ultime settimane i vertici interisti hanno chiuso delle importanti operazioni, a cominciare da quella riguardante Lautaro Martinez. Il gioiello della nazionale argentina, di proprietà del Racing di Avellaneda, è stato pagato 25 milioni di euro, non proprio bruscolini, e per molti sarà l’erede di Mauro Icardi nel caso in cui l’ex Samp dovesse cedere a qualche corteggiatrice prestigiosa.

OCCHIO A BERNARD

Come dimenticarsi poi di Stefan De Vrij, altra operazione ormai data per certa negli ambienti interisti, un difensore centrale di qualità e di esperienza (fa parte della nazionale olandese), che dal prossimo agosto farà coppia ogni weekend con il presente e il futuro della retroguardia meneghina, Milan Skriniar, giunto ad Appiano Gentile lo scorso giugno 2017. Infine, il terzo colpo già chiuso, quell’Asamoah che bene sta facendo nella Juventus, ma che ha il contratto in scadenza al 30 giugno, e che pare sia pronto a vivere una nuova esperienza dove gli garantiscano un posto da titolare fisso ogni domenica. Ma non finisce qui, perché potrebbero arrivare anche altri giocatori interessanti, a prezzi low cost, come ad esempio Bernard dello Shakhtar, altro in scadenza, e nuovi nomi che per ora non conosciamo. Insomma, a poco a poco la squadra nerazzurra sta rinascendo, e se la stagione attuale dovrebbe chiudersi con un posto in Champions League, si potrà davvero iniziare a pensare in grande.

