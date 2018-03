Inter, via Sabatini: divorzio ufficiale con Suning/ Oriali è l'uomo giusto per squadra e società?

28 marzo 2018 Silvana Palazzo

Inter, via Sabatini: divorzio ufficiale con Suning (Foto: LaPresse)

Walter Sabatini dice addio all’Inter: non è più il direttore tecnico di Suning Sports, il gruppo sportivo che controlla anche il club nerazzurro. Ora è anche ufficiale: le parti hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto. Ad annunciarlo la stessa proprietà cinese con una nota nella quale augura ogni successo a Sabatini. L’unico responsabile del mercato dell’Inter è Piero Ausilio, che ricopre la carica di direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica. A inizio marzo Sabatni aveva comunicato al patron Jindong Zhang l’intenzione di lasciare l’Inter. I cinesi dopo un’attenta valutazione hanno accettato le dimissioni. Non poteva essere altrimenti, vista la crisi apertasi ad agosto: troppi paletti sul mercato, poca autonomia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due fatto pesano sulla decisione di Sabatini: la reale volontà di costruire e l’asfittica catena di comando di Suning e Inter. Le lungaggini su ogni decisione avrebbero portato il dirigente alla resa.

INTER, VIA SABATINI: DIVORZIO UFFICIALE CON SUNING. ORA ORIALI?

Un nome del passato per il futuro dell’Inter: è quello di Lele Oriali. Il pensiero dei tifosi corre sempre a lui quando il club nerazzurro attraversa momenti delicati. Non è casuale, perché Oriali è sinonimo di competenza e serietà, oltre che attaccamento ai colori. Un anno fa il suo rientro era dato per fatto, poi non si realizzò. Era tutto definito, l’ultimo incontro a Monza aveva convinto la proprietà cinese, la lettera di dimissioni dalla Nazionale era già pronta, poi saltò tutto proprio per l’arrivo di Walter Sabatini, ma non per ragioni di incompatibilità tra i due. Il ruolo ricoperto dall’ex Roma avrebbe fagocitato quello di Oriali, che avrebbe dovuto occuparsi dei rapporti tra club e squadra e dettare le linee guida del mercato nerazzurro, sovrintendendo il lavoro di Ausilio. Oriali dopo la separazione tra Sabatini e l’Inter torna d’attualità: stando a quanto riportato da SportMediaset, starebbe tornando a fare breccia nei pensieri della società.

