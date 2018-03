Italia, Di Biagio/ “Grande personalità e carattere con l’Inghilterra, la mia ultima gara? Il problema..."

Italia, parla Di Biagio: “Grande personalità e carattere contro l’Inghilterra, la mia ultima gara? Non è questo il problema”. Il commento a fine match del commissario tecnico degli azzurri

Di Biagio, ct ad interim della nazionale italiana - LaPresse

Il commissario tecnico dell’Italia, Gigi Di Biagio, al termine del pareggio degli azzurri a Londra contro l’Inghilterra, si è detto soddisfatto della prova dei suoi. Direttamente dal rettangolo di gioco il ct della Nazionale ha risposto così alle domande di Antinelli della Rai, dopo l’1 a 1 contro gli inglesi: «Siamo stati continui nel corso della gara, abbiamo sbagliato poco in fase di possesso, i ragazzi hanno continuato a giocare, e non hanno avuto paura di fronte alle 80mila persone di Wembley. Sono soddisfatto, come lo ero già nel secondo tempo dell’Argentina, poi é arrivato anche un risultato positivo che ci può aiutare di più, ma lo sarei stato comunque». Secondo il ct ad interim, la strada iniziata è quella giusta: «Dobbiamo insistere perché questi ragazzi hanno personalità e carattere, da questo punto di vista ci siamo. E’ una squadra che sull’uno a zero ci ha sempre creduto e che sull’uno a uno ha provato anche a».

LA DOMANDA SUL FUTURO

Un po’ stizzito, invece, alla domanda sul fatto che la gara con l’Inghilterra fosse la sua ultima da ct o meno: «I miei ultimi 90 minuti? Non è questo il problema». Il nome del prossimo commissario tecnico verrà comunicato il prossimo 20 maggio, fra circa due mesi, e le chance di rivedere Di Biagio di nuovo sulla panchina azzurra sono molto basse, ma nulla sarà da lasciare al caso, soprattutto se non si riuscisse a raggiungere un accordo con un altro tecnico fra quelli nel mirino, leggasi Mancini, Ancelotti, Conti e infine Ranieri. Di Biagio, del resto, è uomo della Federazione ormai da anni, conosce alla perfezione l’ambiente, e potrebbe comunque rappresentare una soluzione importante.

© Riproduzione Riservata.