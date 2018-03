Lazio, truffa De Vrij/ Hacker ruba due milioni di euro che dovevano finire nelle casse del Feyenoord

Lazio, truffa De Vrij: rubati due milioni di euro alla società biancoceleste da parte di un hacker, introdottosi nello scambio di email con il Feyenoord. Ecco cosa è successo

Stefan De Vrij, centrale di difesa Lazio - LaPresse

Una grande truffa è stata architettata ai danni della Lazio, una truffa che è costata alla stessa società biancoceleste ben 2 milioni di euro. A riportare la notizia, risalente al 2014, è stato questa mattina il quotidiano capitolino IlTempo. Ecco come è andata la vicenda. Quattro anni fa la compagine biancoceleste di Claudio Lotito, acquistò dal Feyenoord il difensore Stefan De Vrij, in cambio di una cifra pattuita da 8 milioni di euro. Peccato però che, come svelato dal collega Andrea Ossino, gli ultimi due milioni del pagamento non siano mai giunti nelle casse del club di Rotterdam. A truffare i laziali, un gruppo di hacker, che si è inserito nelle comunicazioni fra le due società, e che prima dell’ultima tranche di pagamento, spedì un’email fatta ad hoc, con tanto di logo del Feyenoord, chiedendo alla Lazio che i restanti due milioni di euro venissero destinati ad un’altra banca rispetto alla solita, o meglio, allo stesso istituto di credito ma con un iban differente.

LE INDAGINI CONTINUANO

Si cerca quindi la talpa che era a conoscenza degli accordi fra Lazio e Feyenoord, e bisogna capire se si tratta di un italiano, di un olandese o di un personaggio di terza nazionalità. La cosa certa è che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo da quattro anni a questa parte, e la vicenda emerge solo ora, visto che non è ancora stato risolto il mistero. Si starebbe inoltre attendendo una rogatoria dall’Olanda, per avere la possibilità di visualizzare email e dati sensibili, ai fini appunto delle indagini. Un vero e proprio danno per la Lazio, visto che i suoi due milioni di euro sono spariti, nonché per il Feyenoord, che per ora ha incassato solo tre/quarti della cifra pattuita. I magistrati che stanno indagando sulla vicenda, non escludono alcuna ipotesi, anche che l’hacker sia una persona interna ai due club.

